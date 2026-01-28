Doi bărbaţi de 31 şi respectiv, de 46 de ani, au fost prinşi în flagrant când încercau să vândă aproximativ 3,3 kilograme de substanţă cristalină 4CMC şi 750 grame de cocaină. Pentru întreaga cantitate ei au cerut peste 160.000 de lei. Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara, au documentat activitatea infracţională a două persoane, de 31 şi 46 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. La data de 27 ianuarie 2026, persoanele cercetate au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Timişoara, în timp ce ar fi comercializat aproximativ 3,3 kilograme de substanţă cristalină 4CMC şi 750 de grame de cocaină (droguri de mare risc), cu 162.600 de lei”, a transmis IPJ Timiş, într-un comunicat de presă, miercuri.

Potrivit sursei citate, pe parcursul lunii ianuarie 2026, bărbatul de 46 de ani ar fi oferit cu titlu gratuit şi ar fi comercializat droguri de mare risc (circa 40 de grame de cocaină şi 500 de grame 4CMC), pentru 15.000 de lei, substanţele interzise fiind indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.



„Ulterior, la data de 27 ianuarie 2026, poliţiştii au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliare, fiind descoperite şi ridicate alte 230 de grame de substanţă cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 45 de grame de cocaină (drog de mare risc), două cântare electronice, precum şi alte mijloace de probă”, se mai arată în comunicat



Procurorii DIICOT din Timişoara au dispus reţinerea celor două persoane, miercuri, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

