Moment comic în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, joi. În momentul în care s-a ridicat să depună jurământul, consilierul local Petrică Popa a dorit să grăbească momentul, înlocuind o parte din text cu refrenul „la, la, la”.

Petrică Popa este consilier local din partea PNL și nu este deloc la primul jurământ. Acesta este deja la cel de-al 7-lea jurământ depus, iar de această dată a dorit să grăbească momentul, înlocuind o parte din text cu „la, la, la”.

Consilierul are 68 de ani și a ocupat postul de consilier local inclusiv în 1998, potrivit publicației Debrăila.ro. Digi24.ro a încercat să ia legătura cu acesta, însă nu a putut fi contactat.

Editor : A.G.