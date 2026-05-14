Video Noi imagini cu momentul în care copilul de 5 ani din Sibiu a fost găsit. Gestul salvamontiștilor care l-a făcut pe Alex să zâmbească

Noi imagini emoționante cu momentul în care Alex, copilul de 5 ani, a fost găsit de salvamontiști au fost făcute publice. Aceștia l-au îmbrăcat și i-au dat să mănânce o banană și ciocolată. Băiețelul se află în prezent internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar starea lui de sănătate este bună.

Salvamontiștii care au ajuns la copilul căutat încă de luni în Sebeșu de Jos din județul Sibiu i-au acordat primele îngrijiri băiatului în locul unde a fost găsit, într-o zonă greu accesibilă. Au pus haine pe el, i-au dat apă, o banană și ciocolată, fapt care a adus și zâmbetul pe chipul micuțului.

Copilul de 5 ani a fost găsit ud, cu un început de hipotermie și acum se află la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde va rămâne internat câteva zile.

Medicii spun că starea lui este bună, însă are pneumonie, pentru care va primi tratament și va fi atent monitorizat de medici.

Băiatul de 5 ani a fost găsit ieri, cu ajutorul unui elicopter, la aproximativ 2 kilometri de locul de unde a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din afara localității să repare un gard.

De atunci, sute de oameni l-au căutat neîncetat, atât în gospodării, cât și în râuri și în păduri.

