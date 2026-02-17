Live TV

Video „Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași

Data publicării:
caini
Câini. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Cazul câinilor din adăpostul din comuna vrânceană Suraia a readus în atenție și afacerea maidanezul. În timp ce statul cheltuie anual chiar și zeci de milioane de euro pe contracte cu firme de hingheri, sterilizarea ar fi o opțiune de cinci ori mai ieftină.

În ultimele trei decenii, România a cheltuit aproape 1,3 miliarde de euro pentru capturarea și eutanasierea maidanezilor. Însă, patrupezii sunt în continuare abandonați pe drumuri, întrucât nu a fost rezolvată cauza.

În anul 2020, de exemplu, 137.000.000 de lei bani publici s-au dus pe astfel de contracte. Statele europene au rezolvat problema maidanezilor, cum ar fi Olanda, prin sterilizarea în masă.

Spre comparație, o capturare și o eutanasiere costă 1.500 de lei, însă o sterilizare costă 300 - 350 de lei, o opțiune de cinci ori mai ieftină și previne apariția a zeci de pui pentru care statul ar plăti din nou capturarea și eutanasierea.

Un caz concret este cel al comunei Dobrovăț, județul Iași, cu 2.100 de locuitori. Așezarea a încheiat cu Vetmedan, firma ce deține adăpostul din Suraia, un contract pe 5 ani de 168.000 de euro pentru capturarea și eutanasierea câinilor abandonați.

Dacă ar fi fost sterilizați toți câinii din comună, inclusiv pe cei din curțile oamenilor, cum prevede legea, ar fi cheltuit 50.000 de euro. Astfel, problema ar fi fost rezolvată, iar cei 118.000 de euro rămași ar fi putut fi investiți.

