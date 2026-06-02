Noi reguli pentru protecția câinilor: O lege ar putea să-i scape de lanțuri. Ce prevede și la cât se ridică amenzile

Câinii cu stăpân ar putea avea o lege care să-i scape de lanțuri și cuști strâmte. Peste patru milioane păzesc acum gospodăriile românilor. Mulți, mai ales în rural, sunt însă neîngrijiți, priponiți în lanțuri scurte. La presiunea societății civile, senatorii au adus reguli noi în legea confuză, deja existentă. În primul rând, se va interzice legarea permanentă a câinelui în lanț. Dacă și deputații vor fi de acord cu senatorii, tradiționala imagine a câinelui din bătătură legat lângă cușcă va deveni istorie.

Așa-i viața de câine cu stăpân în România: unii au nume, alții doar lanț. 45% din gospodăriile țării au măcar un câine, spune statistica oficială. Dar, nu în toate cele 45% din gospodării există și grijă pentru câine. Unii primesc rar hrană și apă. Alții sunt legați în niciun metru de lanț.

I-am zis unui stăpân că i-a pus câinelui lanț cam scurt. Și că-n Parlament se pregătesc reguli noi pentru potecția și traiul câinilor. Dar n-a prea vrut să le afle.

- Nu mă interesează. Asta... să facă primăria, să... Să vină ăștia de la animale!

- Și lanț... tot primarul să vă dea!?

- Primăria să facă ceva, eu știu?

Dacă și deputații vor fi de acord, câinii din gospodării vor scăpa de lanțuri. Stăpânii îi vor putea lega maxim două ore pe zi și doar în situații excepționale. Aspectul nu prea le place însă tuturor actualilor stăpâni.

- N-o să mai țin câine! Nu mai țin câine! Dacă ei așa vor? O să-i mai voteze... Să mai mă duc la vot... la sfântu' așteaptă.

Conform regulilor potențialei legi, cine crește un câine trebuie să-i asigure spațiu decent care să-l protejeze de frig și de arșiță. Plus hrană, apă, tratament și o zonă de odihnă și relaxare. Românii îi zic padoc. Mulți dețin unul. Ori au improvizat un astfel de loc în gospodărie.

Nerespectarea legii echivalează cu amenzi de până la 3 mii de lei. Sau chiar cu confiscarea animalului chinuit și cazarea lui într-un centru canin administrat de stat. Există însă o mare problemă: ulițele satelor sunt pline de câini ai nimănui. Și, cu mărunte excepții, primăriile și consiliile județene nu-i bagă-n seamă.

