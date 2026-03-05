Live TV

Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Sunt vizate și primării

cainia maidanezi mediafax

Poliţiştii din Prahova desfăşoară, joi, 20 de percheziţii în patru judeţe într-un dosar care vizează eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Descinderile au loc la adăposturi private de animale, locuinţe ale unor persoane fizice, dar şi la sediile mai multor primării.

Poliţiştii de la IPJ Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, pun în executare 20 de mandate de percheziţie domiciliară, în două cauze penale, în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice, scrie Agerpres.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că percheziţiile vizează inclusiv sediile mai multor primării din cele patru judeţe.

„Din materialul probator administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2025-2026, reprezentanţii a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea şi neutralizarea câinilor fără stăpân. În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea", au spus reprezentanţii IPJ.

Citește și: „Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași

Totodată, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân, iar ulterior, reprezentanţii societăţii ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deşi nu ar fi deţinut capacitatea logistică necesară şi nu ar fi executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă şi obţinând în mod injust suma de peste 100.000 de lei, arată sursa citată.

Numărul total al animalelor care fac obiectul verificărilor urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul anchetei.

Nouă persoane cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani vor fi duse la audieri.

Activităţile beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale-IGPR, Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, de cel al poliţiştilor din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Animalelor-IGPR, Biroului pentru Protecţia Animalelor Prahova, Serviciului Criminalistic Prahova, Serviciului de Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Ploieşti, precum şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

