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O fetiţă de doi ani din Mediaș a ajuns la spital după ce a căzut de la balcon

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Foto Shutterstock
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O fetiţă în vârstă de 2 ani şi 4 luni a fost transportată la spital vineri seară, după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul întâi al unui imobil din municipiul Mediaş, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit SAJ Sibiu, un echipaj cu medic a intervenit pe strada Nisipului din Mediaş, unde a găsit copilul conştient. În urma evaluării medicale, fetiţa prezenta un traumatism toraco-abdominal stâng şi un traumatism de bazin.

După acordarea primelor îngrijiri, minora a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU) Mediaş pentru investigaţii suplimentare şi tratament, scrie Agerpres.

Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat că fetiţa ar fi căzut de la balconul aflat la etajul 1 al imobilului, de la o înălţime de aproximativ 4 metri.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Editor : B.P.

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