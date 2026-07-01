Live TV

Doi adolescenţi de 15 şi 16 ani au murit după ce au fost loviți de tren, în Mediaș

Data publicării:
ambulanta judeteana
Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi adolescenţi în vârstă de 15 şi 16 ani au murit, miercuri seara, după ce au fost loviţi de un tren pe strada Baia de Nisip din municipiul Mediaş, au informat autorităţile.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, la locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de stingere şi elicopterul SMURD Târgu Mureş.

"Din nefericire, minorul în vârstă de 15 ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat. Minorul în vârstă de 16 ani era în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decedat", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu au precizat că adolescentul de 16 ani a fost preluat în stare de stop cardio-respirator şi transportat către Compartimentul de Primiri Urgenţe Mediaş în curs de resuscitare, însă medicii nu au reuşit să îi salveze viaţa.

"Minorul de 16 ani a suferit un traumatism cranian grav şi alte leziuni severe", a arătat sursa citată.

Poliţiştii vor stabili împrejurările în care s-a produs accidentul feroviar.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu
4
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompieri la un accident auto
Două persoane au murit după ce o remorcă s-a desprins şi a strivit un autoturism pe DN 22, în județul Brăila
șine de cale ferată
Pericol pe calea ferată, în Suceava: scânduri de lemn au fost găsite perpendicular pe șine. Un tren, la un pas de tragedie
ivan si accident
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, despre accidentul auto în care a fost implicat: Eu am fost de vină, putea să fie o tragedie
masina rapa
Două persoane au fost rănite după ce au căzut cu maşina într-o râpă de aproximativ 10–12 metri, în judeţul Bacău
un avion a lovit cea mai inalta cladire din china
Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur...
stalp DN1
Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI: Era în stadiu avansat de...
Ultimele știri
Trump îşi apără miliardul de dolari făcut anul trecut din criptomonede. „Toată lumea face profit”
Restricții de trafic pe bulevardul Basarabia din Capitală. Măsuri după apariția unei surpări în șosea
Chișinăul aprobă noul acord cu România pentru podul peste Prut care va lega Republica Moldova de Autostrada Unirii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...