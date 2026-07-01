Doi adolescenţi de 15 şi 16 ani au murit după ce au fost loviți de tren, în Mediaș

Doi adolescenţi în vârstă de 15 şi 16 ani au murit, miercuri seara, după ce au fost loviţi de un tren pe strada Baia de Nisip din municipiul Mediaş, au informat autorităţile.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, la locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de stingere şi elicopterul SMURD Târgu Mureş.

"Din nefericire, minorul în vârstă de 15 ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, acesta nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat. Minorul în vârstă de 16 ani era în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decedat", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu au precizat că adolescentul de 16 ani a fost preluat în stare de stop cardio-respirator şi transportat către Compartimentul de Primiri Urgenţe Mediaş în curs de resuscitare, însă medicii nu au reuşit să îi salveze viaţa.

"Minorul de 16 ani a suferit un traumatism cranian grav şi alte leziuni severe", a arătat sursa citată.

Poliţiştii vor stabili împrejurările în care s-a produs accidentul feroviar.

Editor : A.P.