Papa Francisc cere suspendarea drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor COVID. UE cheamă SUA să vină cu o propunere "concretă"

Papa Francisc cere suspendarea temporară a drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor anti-COVID pentru a permite vaccinarea celor mai săraci ai planetei, scrie Vatican News. Suveranul pontif a transmis mesajul cu ocazia concertului ”Vax Live - The Concert To Reunite the World" de la Los Angeles, care își propune să sensibilizeze liderii mondiali cu privire la vaccinarea populației sărace și la distribuirea echitabilă a vaccinurilor anti-Covid. Uniunea Europeană se arată dispusă să discute acest subiect dacă SUA, care și-au arătat disponibilitatea de a suspenda patentele prin vocea lui Joe Biden, vin cu o propunere "concretă", a spus președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul summit-ului de la Porto.

În fața realității întunecoase aduse de pandemie, "este nevoie de lumină și de speranță", "de vindecare și de mântuire", a spus suveranul pontif. "Mă refer", spune el, "la o vindecare la rădăcină, care să meargă la cauza răului, care să nu se limiteze doar la simptome. În aceste rădăcini bolnave găsim virusul individualismului, care nu ne face mai liberi, nici mai egali, nici mai frați, ci ne transformă mai degrabă în persoane indiferente la suferința celorlalți. O variantă a acestui virus este naționalismul închis, care împiedică, de exemplu, un internaționalism al vaccinurilor. O altă variantă este atunci când punem legile pieței sau ale proprietății intelectuale mai presus de legile iubirii și de sănătatea umanității. O altă variantă este atunci când credem și alimentăm o economie bolnavă, care permite unui mic grup de oameni foarte bogați, câțiva foarte bogați, să dețină mai mult decât restul omenirii, și permite ca modele de producție și de consum să distrugă planeta, casa noastră comună". "Aceste lucruri sunt interconectate", a continuat Sfântul Părinte. "Orice injustiție socială, orice marginalizare a unuia în sărăcie sau în mizerie are incidență și asupra mediului. Natura și persoana suntem uniți. Dumnezeu Creatorul revarsă în inimile noastre un spirit nou și generos pentru a abandona individualismul nostru și pentru a promova binele comun: un spirit de justiție care să ne mobilizeze pentru a asigura accesul universal la vaccin și suspendarea temporară a dreptului de proprietate intelectuală; un spirit de comuniune care să ne permită să generăm un model economic diferit, mai inclusiv, just și sustenabil". "Este clar că trăim o criză", subliniază pontiful. "Pandemia ne-a pus pe toți în criză, dar nu uitați că dintr-o criză nu ieșim la fel cum eram înainte: ori ieșim mai buni, ori ieșim mai răi. Problema stă în a avea fantezie pentru a căuta drumuri care să fie mai bune". UE: SUA să vină cu o propunere "concretă" Charles Michel, președintele Consiliului European, a declarat sâmbătă, la summit-ul social de la Porto, că UE este dispusă să discute subiectul suspendării drepturilor de proprietate asupra patentelor pentru vaccinuri dacă SUA, care și-au arătat deja disponibilitatea prin vocea lui Joe Biden, vin cu o propunere "concretă". "Suntem gata să abordăm acest subiect imediat ce vom avea pe masă o propunere concretă", a spus Charles Michel sâmbătă, în timpul summit-ului de la Porto. Și președinta UE, Ursula von der Leyen, anunțase aceeași poziție privind suspendarea temporară a brevetelor pentru vaccinurile anti-Covid. SUA au anunțat că vor începe negocierile cu Organizația Mondială a Comerțului pentru a încerca să se ajungă la suspendarea temporară a brevetelor. Acest lucru ar putea dura însă, deoarece deciziile OMC necesită un consens al tuturor celor 164 de membri. Chiar și în SUA există controverse: deși administrația Biden a anunțat că e dispusă să suspende drepturile de proprietate asupra vaccinurilor, marile companii producătoare se opun. India și Africa de Sud sunt printre cele mai vocale țări care cer statelor producătoare de vaccinuri să împărtășească tehnologia acestora cu țările sărace, pentru a permite imunizarea a cât mai multor oameni.

