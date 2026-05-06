Episcopiii francezi spun că Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Vaticanul nu a confirmat

Papa Leon al XIV-lea ar urma să viziteze Franța la sfârșitul lunii septembrie, au anunțat miercuri episcopii francezi, într-un comunicat citat de France 24. Ar fi a doua vizită a pontifului într-o țară a Uniunii Europene din afara Italiei.

Papa Leon, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume, ar putea călători în Franța la finalul lunii septembrie, într-o vizită de stat, potrivit anunțului făcut miercuri de episcopii francezi – spre deosebire de predecesorul său, regretatul papă Francisc, care nu a efectuat niciodată o vizită oficială la Paris, în ciuda mai multor deplasări în Franța.

„Conform programului propus, Papa Leon al XIV-lea ar putea călători la Paris și la Lourdes”, spune comunicatul de presă, cu referire la unul dintre principalele locuri de pelerinaj catolic.

Președintele Conferinței Episcopilor din Franța (CEF), Jean-Marc Aveline, a lansat invitația, iar președintele Emmanuel Macron a susținut-o, la întâlnirea sa de luna trecută cu Papa Leon la Roma, potrivit CEF.

Vaticanul nu a confirmat deocamdată nicio vizită.

Papa Leon a încheiat luna trecută o deplasare în Africa și urmează să viziteze Spania în perioada 6–12 iunie.

Regretatul papă Francisc a efectuat trei vizite în Franța în cei 12 ani de pontificat, înainte de a muri anul trecut, la vârsta de 88 de ani.

El a călătorit la Strasbourg în 2014, apoi la Marsilia în 2023 și în Corsica în 2024.

Totuși, nu a făcut niciodată o vizită de stat în Franța, insistând că deplasările sale au avut ca scop vizitarea instituțiilor europene și alte misiuni.

De asemenea, a refuzat invitația lui Emmanuel Macron de a participa la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris în 2024, la cinci ani după incendiul devastator.

