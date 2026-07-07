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Pedalând pentru pacienții cu psoriazis și afecțiuni autoimune – inițiativă Terapia, cu sprijinul Societății Române de Dermatologie

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Terapia – a SUN PHARMA company cu sprijinul Societății Române de Dermatologie a transformat fiecare kilometru pedalat de medici într-un gest de solidaritate și sprijin pentru persoanele care trăiesc cu psoriazis și alte afecțiuni autoimune.

În cadrul celui de-al 25-lea Congres Național de Dermatologie, organizat recent la Poiana Brașov, sute de medici au pedalat pentru o cauză nobilă.
Fiecare kilometru parcurs pe bicicleta s-a transformat într-o donație oferită de Terapia – a SUN PHARMA company către Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), în cadrul unei campanii inițiate de Terapia cu sprijinul Societății Române de Dermatologie.

Medicii participanți la congres au pedalat împreună 50 de kilometri. Pentru a amplifica impactul inițiativei, Terapia a dublat valoarea donației generate de kilometrii parcurși, transformând implicarea într-un sprijin concret pentru pacienți: „Pentru Terapia, implicarea în această inițiativă reprezintă un mod de a transforma grija pentru sănătate în sprijin concret, atât pentru pacienții cu psoriazis, cât și pentru pacienții cu alte boli autoimune.”– a declarat Dr. Claudia Firez, Director Marketing & Sales Terapia – a SUN PHARMA company.

Inițiativa a demonstrat că atunci când profesioniștii din domeniul sănătății, organizațiile de pacienți și partenerii din industria farmaceutică își unesc eforturile, pot dezvolta proiecte cu impact real pentru pacienți.

Prin această acțiune, Terapia – a SUN PHARMA company împreună cu Societatea Română de Dermatologie au transmis un mesaj puternic: solidaritatea poate face diferența în viața pacienților. Un demers care reflectă misiunea Terapia – „Pentru oameni. Pentru viață.”

Editor : A.D.V.

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