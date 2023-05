Dr. Sorin Coteț, șeful secției de Dermatologie MedLife Brașov: „E important cum comunici cu pacientul, el simte imediat”

Hyperclinica MedLife Brașov. Ușa unuia dintre cabinetele de pe secția de Dermatologie se deschide, iar un domn de vârsta a treia iese zâmbind cu gura până la urechi, plin de viață și optimist. Dacă nu ai ști, nu ți-ai da seama că a fost la un pas de a muri de cancer.

Se întâmpla în urmă cu mai bine de un deceniu. Bărbatul, pe atunci profesor de sport la Sfântu Gheorghe, a venit la un control dermatologic, înainte de a pleca în concediu. În timpul consultației i-a fost descoperit un melanom care trebuia operat urgent. A fost nevoie de zeci de minute de discuții pentru ca medicul curant să-l convingă să renunțe la biletele de vacanță pe care deja le achiziționase și să înceapă de urgență tratamentul:

„Asta îmi oferă cea mai mare satisfacție: când vezi un pacient diagnosticat de tine acum 15 ani, care vine la tine și e ok. Am și pacienți care au murit, din păcate, pentru că au venit prea târziu, era dramatic de când au intrat în cabinet. Când vii cu o formațiune tumorală cât un ou, șansele să ai metastaze sunt enorme. Și le spun întotdeauna: nu buba la piele te omoară, ci metastazele plecate din buba respectivă - cerebral, hepatic, pulmonar”.

Așa începe discuția cu medicul Sorin Coteț, șeful secției de Dermatologie din cadrul Hyperclinicii MedLife Brașov. Specialistul este conștient că nu doar calitățile profesionale l-au adus aici, ci mai ales cele umane. A învățat asta încă de pe „băncile” rezidențiatului, de la doctorița Rodica Trifu: „Un medic excelent, părerea mea că e unul dintre cei mai mari dermatologi pe care i-a avut România, și încă lucrează la 80 și ceva de ani. Dar ca om - o ființăăăă! Nu conta cine intra în cabinet, deși avea peste 70 de ani, consulta cot la cot cu doctorii care erau în clinică. Avea o apropiere față de om extraordinară și explica simplu, pe limba lui. Nu trebuie să-i spui omului dramatic: domnule, ai cancer, gata, mori! Îi explici care sunt oportunitățile de tratament, că acum sunt tratamente, cu rezultate foarte bune chiar și pentru melanomul metastatic, cât e el de agresiv - adică oameni care trăiesc cu metastaze. E important cum comunici cu omul, nu trebuie să fii cu dur. Tonul, modul de a vorbi… pacientul te simte, imediat te simte pacientul.”

Începuturile

Doctorul Sorin Coteț a crescut la țară, în Dâmbovița, într-o familie cu 4 frați. Muncile câmpului nu aveau pentru el niciun secret, dar a iubit și învățătura. Îi plăcea foarte mult chimia, iar în perioada liceului a locuit la o mătușă care era asistentă medicală. Așa a ajuns la Medicină. Era încă rezident la București când a primit propunerea de a se alătura unei echipe de medici renumiți din Brașov care puneau pe picioare o clinică de diagnostic și tratament. Imediat ce și-a luat atestatul, a și început o campanie de depistare precoce a cancerului de piele, în cadrul căreia a consultat gratuit peste 4000 de pacienți în decurs de 3 luni. Încă de atunci, medicii cu experiență din jurul lui și-au dat seama că are nu doar un potențial profesional extraordinar, dar și unul uman.

La început, când a venit el în clinica de 2 etaje, consultațiile dermatologice se făceau într-un cabinet mic, de la parter. Zi după zi și an după an, doctorul Coteț a pus umărul la dezvoltarea departamentului, „urcând” - cum îi place să spună - odată cu el, până la ultimul etaj. Acum se fac aici inclusiv intervenții chirurgicale. De tumorile mici se ocupă personal, iar pentru cele mai complexe colaborează cu un chirurg plastician.

„Pasiunea mea este cancerul de piele. Consider că îți oferă cea mai mare satisfacție profesională pe zona de dermatologie. Dacă pacientul vine la un control și vine la timp, ca dermatolog trebuie să fii în stare să depistezi melanomul in situ, la debut, când sunt primele modificări structurale legate de formațiunea respectivă. Dacă ai reușit, l-ai depistat și ai convins pacientul să se opereze în stadiul respectiv, pacientul trăiește bine mersi. Dar dacă trece pe metastaze, șansele de supraviețuire se înjumătățesc. E dramatic melanomul”, punctează medicul.

Dificil este și momentul în care pacientul trebuie anunțat de rezultatul analizelor.

„Când trebuie să anunțăm pacientul, acolo e dramatismul. Ai o bănuială de când vine pacientul la consultație, și atunci încep să îl pregătesc: îi spun că leziunea asta ar putea fi canceroasă, vedem ce va indica testul microscopic, histopatologia. Dar cumva trebuie să pregătesc terenul, impactul psihologic să nu fie atât de mare”.

I s-a întâmplat de curând, când i-a intrat în cabinet o tânără de doar 21 de ani. Era cel mai tânăr pacient cu melanom pe care l-a văzut în viața lui: „Pe gambă. De când a ridicat pantalonul, de acolo de pe canapea, mi-am dat seama că e melanom. Ce să le spun?! Era cu mama, care cred că a văzut că m-am schimbat un pic la față când am întrebat câți ani are. Mi-a zis 21. Te gândești că un copil, la început de viață, să înceapă așa, cu un diagnostic de genul ăsta… Mama când a auzit, a început să plângă instant. Nu atât fetița, cât mama era devastată”.

Iar în astfel de momente, de sub halatul alb, iese la iveală omul: „Nu poți să zici: vă duceți afară, beți un pahar de apă, vă liniștiți și intrați înapoi când vă reveniți. Nu e genul meu, eu fiind crescut la țară, nu pot să fac așa ceva, cei 7 ani de acasă nu mă lasă. Și am început să le explic: formațiunea nu e ok, trebuie scoasă chirurgical. Și s-a operat, s-a făcut imunohistochimia, i-au fost scoși ganglionii santinelă, și așteptam rezultatul. Eram chiar în prag de Crăciun… și prognosticul depindea de acest rezultat. Și mă sună doctorul să mă anunțe că ganglionul respectiv e curat, nu e metastatic. Am sunat-o și eu pe mamă, iar bucuria pe care am auzit-o eu în telefon și explozia aceea de fericire…. asta e toată satisfacția de a fi doctor”, subliniază medicul cu ochii sclipindu-i de fericire, mândrie și mulțumire.

Secretul unui medic bun

Am vrut să aflăm de la doctorul Coteț care sunt, în opinia lui, principalele calități ale unui medic bun. Răspunsul a venit pe nerăsuflate: „Empatia și discuția cu pacientul. Poți să fii tobă de carte (...) am cunoscut doctori foarte buni, teoreticieni foarte buni, dar când erau față în față cu pacientul… nu, rezultatul nu era ceea ce trebuia să fie. Ca doctor, ești tobă de carte pentru tine și pentru colegii tăi cu care te întâlnești la un congres și stați de povești. Dar tot față în față cu pacientul ajungem fiecare dintre noi ca doctori. Părerea mea, indiferent de pacient, când pleacă din cabinet, important e să înțeleagă ce are de făcut, indiferent că e o simplă eczemă sau e un melanom”.

În teorie sună ușor, însă în practică nu este tocmai așa. Unii pacienți nu au capacitatea să înțeleagă ce li se întâmplă, alții nu-și permit din punct de vedere financiar să fie bolnavi, altora le este frică de teste amănunțite și intervenții, iar alții efectiv refuză să creadă că sunt bolnavi. I s-a întâmplat de curând, cu o pacientă al cărei diagnostic fusese confirmat clar de toate testele.

„După ce am încercat să o conving să se opereze, căci nu era convinsă că e o problemă acolo, după ce avem certitudinea de diagnostic, după imunohistochimie, mi-a spus că nu crede. Am rămas fără cuvinte. Nu-ți cade bine când vezi că munca ta, și mai ales când pui suflet, nu e apreciată. Te doare, tu ți-ai dat toată silința și primești așa o reacție.”

Doctorul Coteț suferă alături de pacienții săi și cu multe dintre cazuri „pleacă acasă”, pentru că e greu să lași la ușa cabinetului atâta suferință. Îl ajută să treacă peste aceste momente soția, și ea tot medic, și cele două fiice, de 10 și 18 ani. Cea mare vrea să urmeze tot Medicina, ceea ce îl bucură.

Deși captivantă, discuția trebuie să se oprească. Timpul a trecut, iar pe medic îl cheamă datoria: este așteptat de un pacient la Fotofinder, un dispozitiv de ultimă generație, care scanează trupul uman și crează o hartă a leziunilor pigmentare de pe tot corpul. Este extrem de util în cazul persoanelor cu ten deschis și număr foarte mare de alunițe, care nu pot fi urmărite. Leziunile suspecte sunt fotografiate și salvate în contul medical al pacientului, iar la următorul control se compară rezultatele. Acest tip de consultație este cu atât mai util cu cât studiile au demonstrat că, în 80% din cazuri, un melanom apare de nuovo - adică direct ca melanom, și nu se formează pe o aluniță veche.

Înainte de a ne lua la revedere, am vrut totuși să aflăm de la Dr. Sorin Coteț ce șanse avem să facem România bine. Iar răspunsul a fost unul pe cât de simplu, pe atât de complex: educația. „Să punem umărul cu toții, să devenim niște oameni mai educați ca nație, și de acolo am putea să ne facem și noi mai bine. Și la propriu, și la figurat”, a concluzionat medicul.

