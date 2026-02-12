Live TV

Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci"

victor rebengiuc si mariana mihut
Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț pe scenă, în Piața Universității. Foto: captură Digi24
Declarația lui Rebengiuc din Piața Universității

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti, la două persoane suspectate că l-au ameninţat pe actorul Victor Regengiuc cu violenţe extreme. După ce a anunţat că va participa, în decembrie 2024, înainte de anularea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, la o manifestare pentru a susţine calea pro-europeană a României, actorul a primit un mesaj în care i se spunea că „vede comunişti peste tot” şi că, dacă nu lasă pe toată lumea să voteze cu cine doreşte va fi atacat cu toporul, informează Digi24.



„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, anunţă, joi, Parchetul General, scrie News.ro.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că persoana ameninţată a fost actorul Victor Rebengiuc.

În decembrie 2024, actorul a anunţat că va participa la o manifestaţie civică organizată în Piaţa Universităţii, exprimându-şi public opţiunea de vot, moment în care i s-a transmis un mesaj pe Facebook, de către utilizatorul unui cont.

Actorul era insultat şi acuzat că ”vede comunişti peste tot”.

„Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, ameninţa autorul mesajului.
Poliţia Capitalei a precizat că, în urma percheziţiilor domiciliare, cei doi suspecţi au fost depistaţi, fiind identificate şi ridicate mai multe probe.
„La finalizarea activităţilor, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale - Central, în vederea desfăşurării activităţilor procesuale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare”, a transmis Poliţia Capitalei.

Actorul Victor Rebengiuc, atunci în vârstă de 91 de ani, a mers, în 5 decembrie 2024, în Piaţa Universităţii, pentru a-şi manifesta susţinerea pentru calea pro-europeană a României. El a urcat pe scena amenajată în zona considerată un simbol al luptei pentru libertate, dezvăluind că a primit ameninţări cu moartea.

„Mă bucur să văd că aţi înţeles ce trebuie făcut pentru ca viaţa noastră să continue în libertatea pe care o cereţi cu atâta putere şi pentru care va trebui să votăm duminică. Contrar ameninţărilor pe care le-am primit chiar astăzi, o ameninţare cu topoare în cap şi voi fi linşat şi voi fi călcat - urmele mele sângerânde, rămăşiţele mele sângerânde vor fi călcate în picioare de oameni, asta mi s-a spus, nu mai găsesc mesajul ori s-a şters – contrar acestor mesaje şi ameninţări eu duminică am să repet votul pe care l-am dat acum două săptămâni şi am să o votez din nou, şi să dea Dumnezeu să fie definitiv, pe Elena Lasconi. Vă îndemn, alegeţi calea asta, Lasconi, e un ocol mai mic, prin Câmpulung e mai apropiat decât prin Moscova”, le-a spus Victor Rebengiuc miilor de oameni care se aflau în Piaţa Universităţii.

 

