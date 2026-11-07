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Marian Neacșu, întâlniri cu șefii din structurile MAI. Deficitul de personal, printre principalele probleme descoperite

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Vicepremierul Marian Neacşu.
Vicepremierul Marian Neacşu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu a participat săptămâna aceasta la mai multe ședințe cu șefii din Poliția Română, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și IGSU. Conform ministerului, principalele subiecte abordate au fost deficitul de personal, necesităţile logistice, dar şi adaptarea cadrului de acţiune la noile provocări de securitate.

Potrivit unui comunicat al MAI, Neacşu a desfăşurat, pe parcursul acestei săptămâni, o serie de şedinţe de lucru cu conducerile principalelor structuri ale ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Întâlnirile au avut loc la sediile structurilor respective, în cadrul unui demers de evaluare a activităţii, de identificare a principalelor provocări şi de stabilire a priorităţilor pentru perioada următoare.

Totodată, ministrul a participat la convocarea profesională a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prilej cu care au fost abordate aspecte privind pregătirea şi capacitatea de răspuns la situaţii de urgenţă.

Ministrul a apreciat profesionalismul şi rezultatele obţinute de personalul MAI, subliniind că, dincolo de indicatorii statistici, cel mai important criteriu de evaluare a activităţii instituţiei trebuie să fie încrederea cetăţenilor şi măsura în care aceştia se simt în siguranţă.

„Avem oameni bine pregătiţi, structuri profesioniste şi rezultate care confirmă capacitatea Ministerului Afacerilor Interne de a răspunde provocărilor actuale. Dar, dincolo de cifre şi statistici, sunt oameni. Iar ceea ce contează, în cele din urmă, este ca fiecare cetăţean să simtă că instituţiile statului lucrează pentru siguranţa şi protejarea sa”, a transmis viceprim-ministrul Marian Neacşu.

În cadrul discuţiilor, au fost abordate aspecte privind eficienţa misiunilor operative, deficitul de personal, necesităţile logistice, adaptarea cadrului de acţiune la noile provocări de securitate şi consolidarea cooperării între structurile ministerului, potrivit MAI.

Un accent deosebit a fost pus pe coordonarea şi interoperabilitatea structurilor MAI, schimbul operativ de informaţii şi capacitatea de anticipare şi prevenire a situaţiilor care pot afecta ordinea şi siguranţa publică.

Ministrul a subliniat că fiecare structură are responsabilităţi specifice, însă eficienţa Ministerului Afacerilor Interne depinde de capacitatea tuturor de a acţiona unitar, cu respectarea competenţelor legale şi cu un obiectiv comun: protejarea oamenilor.

Totodată, viceprim-ministrul a reafirmat angajamentul de a susţine asigurarea resurselor umane, financiare şi logistice necesare îndeplinirii misiunilor, evidenţiind importanţa condiţiilor de muncă şi a protecţiei personalului care acţionează zilnic în serviciul public.

Un alt mesaj transmis conducerilor structurilor MAI a vizat respectul faţă de uniformă, disciplina profesională şi responsabilitatea fiecărui angajat în relaţia cu cetăţeanul.

„Uniforma înseamnă responsabilitate, respect şi încredere. Nu trebuie să impunem respect prin autoritate, ci să îl câştigăm prin ceea ce facem în fiecare zi. Suntem în serviciul oamenilor, iar această responsabilitate trebuie să se regăsească în fiecare intervenţie şi în fiecare interacţiune cu cetăţenii”, a subliniat ministrul Afacerilor Interne.

În cadrul întâlnirilor, Marian Neacşu a evidenţiat şi importanţa respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, a menţinerii echilibrului între exercitarea acestora şi asigurarea ordinii publice, precum şi necesitatea adaptării permanente la evoluţiile mediului de securitate.

Ministrul a adresat un mesaj de apreciere tuturor angajaţilor MAI, în special celor din structurile teritoriale, care interacţionează direct cu cetăţenii şi gestionează zilnic situaţii complexe.

„Îmi doresc un Minister al Afacerilor Interne în care profesionalismul, disciplina şi respectul faţă de cetăţean să se regăsească în fiecare activitate. Voi susţine oamenii care îşi fac datoria şi voi urmări ca rezultatele muncii lor să se reflecte într-un nivel tot mai ridicat de siguranţă şi încredere publică”, a transmis Neacşu.

Seria întâlnirilor de lucru face parte din demersul ministrului de a cunoaşte direct activitatea structurilor ministerului, de a identifica soluţii concrete la problemele semnalate şi de a consolida o abordare unitară, orientată către rezultate şi către nevoile cetăţenilor, precizează MAI.

Editor : I.B.

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