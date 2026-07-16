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„A manipulat cu nerușinare”. Muraru îl acuză pe Grindeanu de dezinformare și că se pregătește să „îngroape legile PNRR”

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alexandru muraru la o sedinta
Alexandru Muraru, șeful PNL Iași. Foto: facebook
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Alexandru Muraru, președintele PNL Iași l-a criticat în termeni duri pe Sorin Grindeanu, clamând că liderul PSD dezinformează când spune că parlamentarii liberali nu au depus proeicte care ar fi dus la îndeplinirea condițiilor pentru a obține finanțarea din PNRR

Deputatul a scris pe rețelele sociale: „Grindeanu își pregătește cu sârguință terenul pentru a îngropa legile PNRR.
Grindeanu a manipulat cu nerușinare spunând că parlamentarii puterii nu au depus aceste proiecte de legi la Parlament și că guvernul demis nu poate depune inițiative.

Păi de ce nu poate depune inițiative, domnule Grindeanu? Pentru că în loc să vă fi concentrat eforturile pe reforme când erați la guvernare, singura voastră preocupare era cum să-l sabotați pe premier. Pentru că, în ultimele și cele mai critice luni pentru închiderea PNRR, în mod stupid și fără niciun plan ați dat jos un guvern reformator împreună cu prietenii voștri extremiști.

𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭̗𝐢 𝐚𝐜𝐮𝐦 𝐬̗𝐢 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞𝐭̗𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐍𝐑𝐑? 𝐃𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐚𝐧𝐮, 𝐩𝐞 𝐜𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐚̆𝐢𝐭̗𝐢?
Legea teritoriului și urbanismului stă la Camera Deputaților, pe care o conduceți, din 2023!
Legea privind energia electrică și gaze naturale este depusă la Camera Deputaților din februarie 2026!
Legea privind decarbonizarea sectorului energetic este la Camera Deputaților din aprilie 2026!
𝐃𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬̗𝐭𝐫𝐢 𝐏𝐒𝐃, 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐮 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐩.

𝐃𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̗𝐢𝐢, 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭̗𝐢𝐞𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭, 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐮 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚̆.

 𝐃𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̆𝐥𝐳𝐢𝐫𝐞 𝐬̗𝐢 𝐫𝐚̆𝐜𝐢𝐫𝐞, 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐒𝐃 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐮 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬𝐚̆ 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢.

Dacă PSD pică, prin proceduri, sabotaj sau prin vot aceste legi, pagubele produse României de către Grindeanu & Co. se vor ridica la 4,5 miliarde de euro, bani europeni. Ciolacu, cu gaura din fondul de rezervă, ar deveni o notă de subsol dacă păstrăm proporțiile.
Domnilor de la PSD, banii aceștia, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Sunt pentru români. În fața lor veți răspunde în cazul în care vă gândiți să îngropați aceste proiecte”.

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Editor : A.R.

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