Video Adrian Năstase: PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nicușor Dan a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui

Adrian Năstase Foto: captură video Digi24

Fostul președinte PSD Adrian Năstase a declarat vineri, înaintea începerii Congresului PSD, că social-democrații trebuie să mai rămână la guvernare cel puțin o perioadă, dar trebuie să-și pregătească propria guvernare. Năstase consideră că președintele Nicușor Dan a dezamăgit prin acțiunile sale, dar evenimentul PSD nu era un moment bun de discutat acest lucru.

„Cred că e un moment important pentru partid, dar și pentru noi, ca țară, ca societate, și cred că este nevoie de un partid de stânga puternic, care să-și reevalueze ideologia. Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început. PSD-ul nu este un partid progresist și cred că mulți dintre votanții săi se bucură că a fost eliminat această confuzie în momentul acesta. Rămânerea la guvernare este necesară, cel puțin pentru o perioadă de timp, dar în același timp, eu cred că PSD-ul trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nu cred că era un moment foarte bun să discutăm despre Nicușor Dan acum, pentru că, în mod evident, el a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui”, a declarat fostul preșdinte al PSD și premier Adrian Năstase.

Congresul Partidului Social Democrat are loc vineri, de la ora 13:00. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. În cadrul evenimentului va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

