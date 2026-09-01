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AEP începe marți misiuni de control la partidele mari. Motivul pentru care verificările la AUR au fost amânate cu o lună

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Adrian Țuțuianu. Foto: Gov.ro
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Autoritatea Electorală Permanentă începe marţi misiunile de control la partidele politice mari. Este vorba despre PSD, PNL, USR, S.O.S. România și UDMR.

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, anunţa recent, într-o conferinţă de presă, că va exista şi o excepţie - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) -, unde controlul va începe la 1 octombrie, la solicitarea formaţiunii politice, întrucât aceasta va fi verificată, începând cu 1 septembrie, şi de Curtea de Conturi.

„Misiunile de control la partidele politice mari, mă refer la Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, partidul S.O.S. România, Uniunea Democrată Maghiară din România vor începe pe data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie.

Pentru Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, misiunea de control va începe la 1 octombrie. Este o cerere făcută de AUR, pentru că la 1 septembrie au şi control de la Curtea de Conturi şi ne suprapuneam, încurcam lucrurile pe acolo. Şi, de asemenea, la AUR, sperăm ca la sfârşitul lunii noiembrie să avem finalizat raportul de control şi să vă putem prezenta raportul în integralitate şi concluziile noastre”, spunea Ţuţuianu pe 21 august, potrivit Agerpres.

El a menţionat atunci că verificările pentru anii 2023 şi 2024 au fost finalizate la toate partidele politice.

În ceea ce priveşte anul fiscal 2025, Adrian Ţuţuianu a precizat că, din totalul de 270 de partide politice aflate în planul de control, opt sunt partide politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat.

Editor : M.B.

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