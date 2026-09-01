Apărători ai drepturilor omului acuză China că restricţionează informaţiile despre viitura din Tibet şi Nepal

Mai multe grupuri de apărători ai drepturilor omului au criticat modul în care China gestionează informaţiile despre viitura catastrofală din Tibet şi Nepal. Beijingul este acuzat că a restricţionat accesul jurnaliştilor în regiunea autonomă chineză afectată, unde au murit sute de oameni.

Human Rights Watch (HRW) a citat luni relatări conform cărora jurnaliştilor din China li s-a interzis să viziteze zona devastată din provincia Tibet şi să intervieveze familiile afectate.

„Controlul informaţiilor poate face ca familiile să îi găsească mai greu pe cei dragi şi poate îngreuna înţelegerea dezastrului şi a oricăror reacţii viitoare”, arată HRW, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Presa străină a cerut ani de zile permisiuni speciale pentru a ajunge în Tibet. După viitura de miercurea trecută, multe organizaţii media din alte ţări au relatat din Nepalul vecin, în timp ce regiunea tibetană din sud-vestul Chinei a fost acoperită doar de presa de stat chineză.

Apărătorii drepturilor omului au acuzat de mai multe ori autorităţile chineze de restricţionarea libertăţii de exprimare din Tibet şi de eforturi de asimilare culturală a tibetanilor.

„Ca şi la alte dezastre, coregrafia este familiară”

Maya Wang, directoare adjunctă pentru Asia a HRW, a afirmat că reacţia Chinei a urmat un model bine-cunoscut, observat şi după alte catastrofe naturale.

„Ca şi la alte dezastre, coregrafia este familiară: restricţionarea informaţiilor, controlul relatării şi elogierea hotărârii conducerii şi a eforturilor de salvare”, a arătat ea.

Şi Societatea pentru Popoarele Ameninţate a acuzat guvernul chinez de menţinerea unei blocade informaţionale. Înregistrări video cu distrugerile de la punctul de trecere al frontierei din Gyirong şi amploarea distrugerilor de partea tibetană au dispărut în câteva ore de pe platformele online chineze, a afirmat grupul respectiv.

Beijingul a respins luni acuzaţiile de cenzură. Guo Jiakun, purtător de cuvânt al ministerului de externe, a afirmat că China a difuzat informaţiile deschis, transparent şi la timp; el a adăugat că „denigrarea şi dezinformarea” nu sunt binevenite în timpul eforturilor de intervenţie după dezastre.

Editor : B.P.