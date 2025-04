Alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan, independentul care vrea să dea la schimb Primăria Capitalei pe Palatul Cotroceni

Nicușor Dan a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni după două rânduri de alegeri în care a reușit să învingă candidații partidelor mari pentru Primăria Capitalei în calitate de independent. Olimpic la matematică și cunoscut pentru implicarea în societatea civilă, criticile adresate lui Nicușor Dan au vizat în principal stilul în care a ales să comunice, dar și apropierea față de un afacerist cu viziuni pro-ruse.

Cariera lui Nicușor Dan

Nicușor Dan s-a născut în 1969 în Făgăraș. A făcut parte din Lotul Național de Matematică în timp ce era elev al Liceului „Radu Negru” din Făgăraș.

În 1987 și 1988, Nicușor Dan a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică.

Nicușor Dan și-a continuat studiile în domeniul matematicii și după terminarea liceului. În 1992 a terminat Facultatea de Matematică din cadrul Universității București, iar în 1995 a absolvit Ecole normale superieure din Paris.

Între 1992 și 1998 a finalizat studii de master și doctoratul la Paris, tot în domeniul matematicii.

Nicușor Dan a lucrat între 1998 și 2016 la Institutul de Matematică al Academiei Române.

În paralel, în 2008 a înființat Asociația Salvați Bucureștiul. Potrivit CV-ului personal, Asociația „este cel mai cunoscut ONG din România în dezvoltarea urbană și protejarea patrimoniului”.

A fondat, în anul 2000, și Scoala Normală Superioară București, „o instituție de învățământ universitar de elită în științele fundamentale”. A fost director executiv până în 2006.

Între 2000 și 2005 a fost președintele Asociației Tinerii pentru Acțiune Civică, pe care a și fondat-o, iar între 2007 și 2008 a participat la Comisia Prezidențială pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și Cercetării din România.

Cariera politică a lui Nicușor Dan a început în 2012, când a candidat în calitate de independent la Primăria Capitalei. S-a clasat pe locul al patrulea, cu puțin sub 9%, în spatele lui Sorin Oprescu (cel care a câștigat atunci alegerile), Silviu Prigoană și candidatului partidului lui Dan Diaconescu.

A intrat, însă, în Consiliul General al Municipiului București. Potrivit articolelor apărute în presă în acea perioadă, Nicușor Dan a spus că pentru acea campanie a avut un buget de 0 lei și că s-a bazat în special pe ONG-uri și voluntari.

În 2015 a înființat Uniunea Salvați Bucureștiul (partid care acum poartă numele de Uniunea Salvați România - USR), partid cu care a intrat în Parlament în 2016 (pe un post de deputat) și cu care a candidat la alegerile locale din 2016.

A pierdut din nou cursa pentru Primăria Capitalei, de data asta reușind să se claseze pe locul al doilea, în spatele candidatei PSD de atunci - Gabriela Firea, obținând 30% din voturi.

În 2017, însă, Nicușor Dan a demisionat din USR. În acel an se vorbea despre organizarea referendumului așa-numit „Pentru Familie”, în care urma să fie aprobat un proiect de Lege care să modifice definiția familiei din Constituție în ideea în care să fie menționat expres că familia este întemeiată între un bărbat și o femeie.

Demisia lui Nicușor Dan, după cum a explicat chiar el, a venit în contextul în care USR a vrut să se poziționeze clar împotriva referendumului, lucru cu care acesta nu a fost de acord.

„USR a fost votat şi de oameni care sprijină referendumul (privind familia tradițională - n.r.), şi de oameni care nu-l sprijină. Convingerea mea fermă este că USR trebuie să se adreseze şi unora, şi altora”, spunea Nicușor Dan, în 2017.

Chiar dacă a ieșit din USR în 2017, Nicușor Dan s-a bucurat de susținerea partidului, dar și a PNL, pentru alegerile locale din anul 2020, în care a învins-o pe contracandidata Gabriela Firea și a reușit să devină primarul Capitalei.

A obținut, în iunie 2024, al doilea mandat de primar al Capitalei, după o cursă electorală în care i-a invins pe contracandidații Gabriela Firea, Sebastian Burduja și Cristian Popescu-Piedone.

În campania trecută a fost susținut de USR și REPER, dar a candidat tot în calitate de independent.

Nicușor Dan și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai după ce Curtea Constituțională a României a anulat scrutinul din noiembrie.

Deși este independent (în sensul în care nu a fost membru de partid după ieșirea din USR), Nicușor Dan a oscilat între susținerea față de fostul său partid și față de PNL.

Controverse

În primul mandat de primar a fost criticat pentru faptul că nu a comunicat cu presa, alți politicieni sau cetățeni. În plus, Nicușor Dan a avut diverse conflicte cu primarii de sector, în special cei de la PSD.

Până să înceapă oficial campania pentru alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a fost criticat pentru că s-a alăturat unor politicieni precum Klaus Iohannis (într-o emisiune TV a spus că dintre toți foștii președinți l-ar alege consilier) sau Cătălin Predoiu (a spus că l-ar propune prim-ministru).

În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, înainte de primul tur, Nicușor Dan a apărut des în videoclipuri alături de Nicolae Ciucă (fost lider PNL și fost candidat liberal la acele alegeri, anulate între timp).

„Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partid (....) Strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta”, spunea Nicușor Dan, în 2023.

Nicușor Dan a demarat un adevărat război împotriva dezvoltatorilor imobiliari, pe care i-a numit „rechini imobiliari”, și pe care i-a acuzat că finanțează politicienii responsabili pentru dezvoltarea haotică a Bucureștiului.

Nicușor Dan spunea în campania pentru alegerile locale de anul trecut că este ținta proceselor intentate de dezvoltatorii imobiliari (nemulțumiți pentru că nu eliberează autorizații de construire sau PUZ-uri) de când a devenit primarul Capitalei.

Acesta menționa că a fost dat în judecată de aproximativ 60 de ori și că cel mai mult i s-au cerut daune de 75 de milioane de lei.

Adevărul arăta, însă, în 2024, că un membru în Consiliul de Administrație al One United Properties (companie care are multe afaceri imobiliare în București) i-a finanțat campania pentru alegerile locale.

Nicușor Dan a recunoscut că a primit bani în campania din 2016 de la Horia Manda, dar a subliniat că în acea perioadă nu colabora cu One United Properties, și a mai menționat că îl știe de la începutul anilor 2000, când a fost „unul dintre sponsorii Școlii normale superioare”.

Un alt afacerist din domeniul imobiliar care l-a susținut pe Nicușor Dan și este menționat de sursa citată este Florin Boca, fost consilier local PP-DD și PSD.

George Iacobescu s-a numărat și el printre sponsorii lui Nicușor Dan. El este prezentat în presă drept primul român care a primit titlul de „Sir” în Marea Britanie, după ce a dezvoltat cel mai mare proiect imobiliar al Londrei.

Principala controversă în ceea ce îl privește pe Nicușor Dan rămâne susținerea pe care i-a oferit-o Matei Păun.

Newsweek arăta anul trecut că Matei Păun este un afacerist cu viziuni pro-ruse care deținea cel puțin o companie care s-a dezvoltat pe piețele controlate de Kremlin.

Andrei Caramitru spunea pentru Adevărul că Păun ar avea conexiuni de afaceri inclusiv cu dictatorul din Belarus, Alexandr Lukashenko.

Nicușor Dan a menționat în 2024 că Matei Păun făcea parte din echipa lui de campanie, în timp ce Păun a recunoscut că a negociat un contract de peste 180.000 de euro pentru panotaj stradal.

În schimb, Nicușor Dan susține că a primit direct bani de la Matei Păun doar în campania din 2012.

„La fel ca şi în cea de la locale, având expertiza asta, îl mai sun din când în când să-l întreb cum ar face lucrurile”, este o declarație recentă dată de Nicușor Dan pe tema colaborării cu Matei Păun.

Nicușor Dan a fost și vizat de Agenția Națională de Integritate (ANI).

În februarie 2023, ANI l-a acuzat că s-a aflat în conflict de interese și incompatibilitate, pentru că s-a numit pe sine (timp de o lună) în funcții de conducere din cadrul unor instituții aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Acele numiri, însă, au fost făcute în interes public, iar Nicușor Dan nu a obținut niciun ban de pe urma lor, ceea ce a dus la o decizie definitivă a instanței prin care a respins acuzațiile ANI.

Averea lui Nicușor Dan

Nicușor Dan deține un teren de 7.460 de metri pătrați în Predeal, cumpărat în anul 2007. Primarul Capitalei mai arată în declarația de avere că are și un Citroen fabricat în 1986.

Candidatul independent pentru alegerile prezidențiale din mai susține că are 439.536 de lei într-un cont bancar deschis în anul 2007.

În schimb, edilul are de dat înapoi până cel târziu în 2032 trei împrumuturi, în valoare de aproximativ 150.000 de euro.

Potrivit declarației de avere, Nicușor Dan a acordat în anul 2024 un împrumut în nume personal, în valoare de 20.000 de euro.

Nicușor Dan a trecut în declarația de avere donațiile pe care le-a primit pentru campania de la alegerile locale din București, alegeri câștigate în iunie 2024.

Potrivit sursei citate, Nicușor Dan a primit 1.1 milioane de lei din donații pentru campania de la alegerile locale. Din acești bani, Autoritatea Electorală Permanentă i-a rambursat 659.000 de lei.

Persoanele sau companiile care au donat pentru campania lui Nicușor Dan sunt anonimizate.

La capitolul venituri, Nicușor Dan arată că a primit, în 2024, 296.675 de lei din salariul de primar.

Declarații ale lui Nicușor Dan

Vă prezentăm câteva opinii ale lui Nicușor Dan, menționate în direct la Digi24:

„Serviciile secrete au o problemă de funcționare. Au o problemă de optimizare (...) Au o problemă mare de control civil, pentru că cele două comisii de control din Parlament, SRI și SIE, nu intră deloc în substanța activității atât a SRI, cât și a SIE”

„Pentru moment avem un guvern. Evident că mi-aș dori o schimbare, o configurație parlamentare care să sprijine guvernul prin intrarea la guvernare și a USR-ului, care este un partid reformist și care mă aștept să pună presiune pe schimbări importante în România”

„Înainte de Călin Georgescu am avut niște partide care au condus România mulți ani și care au enervat foarte, foarte multă lume. Pe bună dreptate. Și atunci am avut un domn Călin Georgescu care a venit și a reușit să capitalizeze această nemulțumire (...) Văzând care sunt preocupările oamenilor, a spus foarte multe lucruri reale despre nemulțumirile lor, corupție, nefuncționarea statului, nevalorificarea potențialului agricol”

