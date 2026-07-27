Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că amendamentul PSD privind deblocarea schemei de personal din spitale a fost aprobat în comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Votul final ar urma să aibă loc miercuri.

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„Amendamentul depus de PSD în Comisia de Sănătate a fost aprobat. Este un amendament care va permite spitalelor să pornească angajările pentru locurile vacante, evident, în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, asistente și infirmiere, cât și pentru personalul nemedical.

De ce am făcut acest lucru? Pentru că, deși pe masa premierului Bolo există un memorandum cu aproximativ 7 mii de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de ATI, Anestezie sunt încărcate, iar secțiile de UPU nu pot angaja personal suplimentar”, a declarat Rogobete, luni, la Parlament.

Social-democratul a precizat că votul final ar urma să aibă loc miercuri.

„De asemenea, odată cu acest amendament, care va fi discutat miercuri în plenul Camerei Deputaților, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu e normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună tocmai pentru că nu există personal medical.

Deficitul nu poate fi calculat în sistemul de sănătate doar într-un tabel contabil și atât”, a mai declarat fostul ministru.

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Editor : A.G.