Parlamentul intră în sesiune extraordinară pentru jaloanele din PNRR. Ce legi ar putea fi adoptate până vineri

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, în perioada 27-31 iulie, într-o sesiune extraordinară convocată pentru adoptarea mai multor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre cele mai importante se numără Codul Urbanismului, modificările privind cariera funcționarilor publici, mecanismul de recompensare a angajaților ANAF și ai Autorității Vamale și acordul de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană.

Sesiunea extraordinară se va desfășura în format hibrid, iar cele două Camere vor lucra atât în plen, cât și în comisii pentru adoptarea proiectelor.

La Camera Deputaților, prima ședință de plen a fost programată azi, de la ora 10:00, urmând ca în următoarele două zile activitatea să se desfășoare în principal în comisii. Miercuri, deputații sunt așteptați să voteze proiectele care vor ajunge între timp de la Senat.

Și Senatul începe lucrările azi, cu ședințe ale comisiilor, urmate de plenul programat de la ora 14:00. Ulterior, senatorii vor analiza și proiectele adoptate de Camera Deputaților, în cazul actelor normative pentru care sunt cameră decizională.

Mecanism de recompensare pentru angajații ANAF și modificări în administrație

Printre proiectele care intră în dezbaterea Senatului se află legea care introduce un mecanism de recompensare a performanței personalului din administrația fiscală și vamală. Proiectul prevede că angajații ANAF și ai Autorității Vamale vor putea primi recompense în funcție de încasările suplimentare aduse la bugetul de stat. Camera Deputaților va avea votul final asupra inițiativei.

Tot la Senat va fi dezbătut și proiectul de modificare a Codului administrativ, care vizează cariera funcționarilor publici și gestionarea personalului contractual din administrația publică.

Pe agenda senatorilor se află și două propuneri legislative care modifică Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Acestea urmăresc rezolvarea problemelor apărute după blocajul sistemului ANCPI, care a afectat aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Codul Urbanismului, unul dintre cele mai importante proiecte

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, va dezbate și Codul Urbanismului, unul dintre proiectele importante incluse pe agenda sesiunii extraordinare. Actul normativ a fost adoptat tacit de Senat.

Tot la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, vor intra în dezbatere proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, proiectul pentru consolidarea legislației în domeniul integrității și cel privind aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România. După votul deputaților, toate cele trei inițiative vor merge la Senat, care este for decizional.

Pe ordinea de zi se mai află și un proiect de modificare a OUG nr. 39/2026 privind acordarea primei de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și un proiect de modificare a articolului 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Editor : A.D.