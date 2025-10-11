Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan

Noul consilier prezidențial al președintelui, Ludovic Orban, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cum arată astăzi PNL-ul, partid pe care l-a condus și din care mai apoi a demisionat. Orban l-a lăudat pe actualul președinte al formațiunii, Ilie Bolojan, dar critică faptul că există o „tăcere asurzitoare” a liderilor secundari atunci când vine vorba de susținerea lui Bolojan. El a mai notat că Bolojan nu poate răspunde singur la toate atacurile asupra sa.

Întrebat despre vizibilitatea PNL-ului din ultima perioadă, Ludovic Orban, fost președinte al partidului, a lăudat modul în care comunică actualul lider, Ilie Bolojan. El notează că, deși Bolojan este și premier, el „nu aduce anumite avantaje” așa cum „probabil unii” din interiorul partidului le-ar fi așteptat.

„Practic, la ora actuală, președintele PNL, deținând poziția de premier, comunică mai puțin în calitate de președinte al Partidului Național Liberal și comunică în calitate de premier. Și eu zic că această atitudine a premierului Bolojan este o atitudine corectă, pentru că nu încearcă să aducă avantaje politice pentru Partidul Național Liberal din faptul că deține funcția de premier. De altfel, el nu aduce nici alte avantaje pe care probabil unii le-ar aștepta din interiorul Partidului Național Liberal, pentru că este un om echilibrat, un om căruia nu prea îi place clientelismul politic și nu a manifestat, să spun, subiectivism în ceea ce privește dobândirea de anumite ciupeli de-astea de poziții, de funcții, mai luăm un prefect în plus, să mai luăm doi secretari de stat sau mai știu eu ce”, a afirmat Ludovic Orban.

Consilierul a criticat apoi faptul că Illie Bolojan nu este susținut suficient de către liderii secundari ai PNL.

„Pe de altă parte, Partidul Național Liberal trebuie să aibă o viață proprie, trebuie să comunice public, trebuie inclusiv să susțină public propunerile pe care le are președintele Partidului Național Liberal, care este premier. Aici există aproape o tăcere asurzitoare în ceea ce privește liderii secundari în ceea ce privește susținerea lui Ilie Bolojan, ăsta este adevărul. În mod evident, și din alte partide nu există niciun fel de interes de susține public pozițiile domnului Bolojan, care, e adevărat, unele dintre ele s-ar putea să fie incorecte.

Dispozitivul de comunicare al Partidului Național Liberal nu este setat pe acest lucru. Realitatea este că, din ceea ce văd și simt, mi se pare că la nivelul Partidului Național Liberal există oarecum, să zic, cineva care girează în mod curent... Probabil secretarul general nu a setat partidul pentru a-l susține. Sunt niște observații pe care cred că foarte multă lume le-a făcut. Mai mult decât atât, sigur că nu e bine, atunci când apar declarații din partea unor lideri secundari din alte partide politice care îl atacă pe Ilie Bolojan, să se escaladeze conflictul. Pe de altă parte, trebuie restituit adevărul, iar Ilie Bolojan nu poate, de fiecare dată când este atacat de XYZ, Fifor sau mai știu eu cine, sau Ghinea, care spune că e șantajat Bolojan, Bolojan nu poate să răspundă chiar la fiecare năzdrăvănie pe care o spune orice actor secundar din alte formațiuni politice”, a mai declarat Ludovic Orban.

Editor : I.B.