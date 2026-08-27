Ilie Bolojan: Peste 2.000 de investiții din PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu proiectele neterminate

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că peste 2.000 de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost recepționate în această lună, în contextul în care autoritățile mai au câteva zile pentru finalizarea recepțiilor și a documentelor necesare. El avertizează că proiectele care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor trebui continuate din fondurile autorităților locale.

Ilie Bolojan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut o teleconferință cu prefecții și serviciile avizatoare din județe pentru a discuta despre finalizarea investițiilor finanțate prin PNRR.

„Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții. Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună”, a transmis premierul interimar.

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Potrivit acestuia, investițiile finalizate până la sfârșitul lunii august vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin PNRR.

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„Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri”, a precizat Bolojan.

Cererile de plată, depuse în septembrie

Premierul interimar spune că mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor și completarea documentelor finale, iar serviciile guvernamentale vor sprijini autoritățile locale în acest proces.

„Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile”, a afirmat Bolojan.

Proiectele nefinalizate după august, pe banii autorităților locale

Ilie Bolojan avertizează că lucrările care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august vor trebui continuate din bugetele autorităților locale, potrivit legii de închidere a programului PNRR, aprobată de Parlament.

„Lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale”, a transmis premierul interimar.

Până la sfârșitul lunii octombrie, Guvernul va inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare pentru finalizarea acestora.

În cazul proiectelor care vor fi încheiate până la sfârșitul anului, autoritățile locale vor suporta costurile lucrărilor realizate după sfârșitul lunii august. Bolojan explică faptul că această situație va apărea în cazul proiectelor care au înregistrat întârzieri sau probleme cu constructorii.

Dacă lucrările nu vor fi finalizate nici până la sfârșitul anului, autoritățile vor trebui să ramburseze și banii primiți pentru lucrările realizate până la sfârșitul lunii august.

„Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a spus premierul interimar.

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Autostrăzi, spitale și școli, printre investițiile finanțate

Bolojan a subliniat că finalizarea la timp a lucrărilor și respectarea standardelor de calitate țin de responsabilitatea autorităților.

„Finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni”, a transmis acesta.

Printre investițiile finanțate din fonduri naționale și europene se numără autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale, modernizarea școlilor, proiecte în domeniul energiei, anveloparea blocurilor și numeroase investiții locale.

„Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în realizarea acestora”, a încheiat Ilie Bolojan.

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Editor : Ana Petrescu