Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel. La asta m-am priceput cel mai bine în ultimii 6 ani. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită. Vreau să vă mulțumesc tuturor, în special pentru votul din această seară, în unanimitate. (...) Vor fi foarte mulți care sunt deranjați de candidatura mea. De altfel vedeți că este o tulburare, atât la partidele care sunt la putere, cât și cei care îi deranjează ca valul suveranist să fie unit până la capăt”, a declarat Anca Alexandrescu, după votul în forul de conducere al AUR.

Ea a amintit de mesajul lui Călin Georgescu, când a îndemnat la „învingerea sistemului”, la alegerile prezidențiale.

„Este singura noastră șansă să facem ceea ce își dorește Călin Georgescu și anume să învingem sistemul. Domnul Georgescu are un mesaj pe care l-a dat și la alegerile prezidențiale și ne-a spus foarte clar - va trebui să nu mai stați în fața televizoarelor, în fața conturilor de Facebook, ci să faceți ceva pentru a schimba sistemul. Asta facem noi astăzi, prin această candidatură. Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege. Voi scoate bani din piatră seacă și 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc așa cum merită”, a completat ea.

Alexandrescu a mai spus că PSD „s-a userizat”, iar USR s-a „pesedizat”.

„Știu că le dăm fiori celor de la PSD plus USR, pentru că ei se confundă. Am văzut că PSD s-a userizat, USR s-a pesedizat. Vă spun de la bun început că voi avea o campanie modestă. Nu voi da bani la presă, din principiu, nu voi avea afișe uriașe în tot orașul, voi merge să vorbesc împreună cu dvs., cu oamenii, să le vedem toate problemele, să discutăm cu ei și să le rezolvăm. Deși Consiliul General poate nu va fi de acord cu ceea ce noi vom propune, cu siguranță îi vom avea pe bucureșteni. Îi vom pune pe toți la masă și vom face împreună cu bucureșteni tot ceea ce merită”, a completat ea.

Simion: „Actuala guvernare, care a capturat puterea în România și a anulat alegerile, și-a pus trei candidați”

Președintele AUR, George Simion a precizat că toți cei trei candidați de până acum la Primăria Capitalei, Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) sunt fațete ale sistemului, ale actualei guvernări.

„Suntem astăzi întâlniți în Consiliul Național de conducere a formațiunii pentru a valida candidaturile la Primăria Municipiului București și la președinția Consiliului Județean a doamnei Anca Alexandrescu și a domnului Ștefan Avramescu, lucru pe care l-am făcut prin vot. Rugămintea mea este ca viitorul candidat susținut de partidul Alianța pentru Unirea Românilor să își asume programul nostru la care au contribut mulți dintre colegii din Consiliul Național de conducere al AUR”, a anunțat George Simion.

„Vreau să menționez anumite lucruri pentru toți românii care au votat la alegerile prezidențiale, parlamentare și europarlamentare și care, pe bună dreptate, nu mai au încredere în procesul electoral și procesul democratic din România. AUR este prima în preferințele românilor și în alegerea pe care am făcut-o pentru București, Buzău și celelalte zece localități unde au loc alegeri parțiale a trebuit să dăm dovadă de responsabilitate”, a mai spus el.

Liderul AUR a adăugat că partidul are o „responsabilitate față de mișcarea pe care noi o reprezentăm și pe care o conducem politic, mișcarea suveranistă”.

„Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm noi la a alege un membru AUR pentru cel mai bine clasat candidat din zona noastră, din zona suveranistă, din zona conservatoare, din zona patriotică. Este un sacrificiu, este o ... n-aș spune chiar jertfă, dar este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie, cu ocazia celui de-al doilea tur de scrutin, cel anulat și în ianuarie, februarie, martie când am organizat mitinguri și mai departe proteste față de anularea alegerilor, față de represiunea politică care este orchestrată împotriva opozanților actualului regim”, a completat el.

Anca Alexandrescu, „o candidatură cu șanse”

George Simion a mai subliniat că lumea a comentat pe rețele și s-a exprimat în proporție de 99% ca Anca Alexandrescu să fie candidată la Primăria Capitalei, iar AUR să o susțină în acest demers.

„Așa că avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, dar mai presus de asta, avem o responsabilitate față de poporul român. Poporul român are de ales la alegerile din București, până acum, între trei candidați ai Guvernului. Actuala guvernare, care a capturat puterea în România și a anulat alegerile, și-a pus trei candidați. Toți sunt diferite fațete ale sistemului. Dacă veneam să segmentăm votul pe culoarul suveranist eram în mod clar trădători. Eu nu neg și, cu mulți de aici din sală ne cunoaștem de mulți ani, nu neg pot să fiu trădat, dar niciodată nu voi fi trădător, nici măcar prin greșeală.

De aceea alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a tuturor celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt în acest moment însăilate la Primăria București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu. (...) Cei care ne simpatizează public, pe rețelele de socializare, toate comentariile care au venit, zeci de comentarii, 99%, când am întrebat pe cine să propunem pentru Primăria Capitalei, cine este persoana care le va strica jocurile la Primăria Capitalei, am primit 99% răspunsul - Anca Alexandrescu”, a conchis președintele AUR.

Editor : Ana Petrescu