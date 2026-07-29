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Anunțul lui Grindeanu legat de strategia privind biodiversitatea: „Nu vreau să avem surprize cu blocarea proiectelor mari”

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a spus miercuri seară că va introduce cu celeritate” pe ordinea de zi Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii 2026-2030, dacă va fi adoptată de către Senat.

„Ceea ce a făcut Abrudean e foarte bine, între 4 şi 6, asta înseamnă de marţi până joi, dacă nu mă înşel săptămâna viitoare, noi suntem cameră decizională, în general, Camera Deputaţilor, şi aşteptăm de la Senat să vină aceste legi. În momentul în care vor veni, şi această Strategie pe biodiversitate, în primul rând trebuie să treacă la Senat şi să ne-o transmită. În momentul în care va veni spre Camera Deputaţilor, cu celeritate, o voi introduce pe ordinea de zi, astfel încât să fie votată, ca să nu pierdem un miliard”, a spus Grindeanu la România TV, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că strategia este destul de stufoasă”, fiind creat un grup de lcuru.

„Sunt peste 200, cred că 232 de pagini, nu vreau să avem surprize ca în această strategie să avem lucruri care duc la blocarea proiectelor mari de investiţii de autostrăzi, că am mai avut în România blocaje de acest tip, n-am putut să facem autostrăzi, că aveam un urs în zone în care nu există urşi sau nu ştiu ce gândaci. Nu vreau să am surprize ca în această strategie să există lucruri care duc la blocajele legate de hidrocentrale aflate la 90% în stadiul de finalizare, dar nu putem să le facem, fiindcă sunt anumite lucruri de mediu sau lucruri legate de exploatarea gazelor în Marea Neagră”, a adăugat liderul PSD.

Acesta afirmă că strategia va fi studiată cu atenţie: Sunt lucruri pe care le vom studia foarte atent şi colegii de la Senat şi noi şi cu celeritate vom vota această strategie dacă va fi o strategie bună, respectând, şi vreau să subliniez acest lucru, şi normele de mediu, astfel încât acel miliard să-l putem accesa”.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat miercuri seară că a convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august.

„În această seară, am convocat o nouă sesiune extraordinară a Senatului, în perioada 4-6 august. Pe ordinea de zi se va afla proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii — jalon esenţial în PNRR, cu o valoare de aproximativ 1 miliard de euro”, anunţă, miercuri seară, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că a fost depus în Parlament un proiect de lege referitor la Strategia privind conservarea biodiversităţii.

Editor : M.B.

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