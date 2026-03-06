Consiliul Local Slatina a aprobat eliminarea cotelor adiționale la impozitul pentru mașini. Care este impactul asupra bugetului local

Consiliul Local Slatina a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, eliminarea cotelor adiționale aplicate impozitelor pentru mijloacele de transport, măsură ce va duce la o scădere a veniturilor la bugetul local estimată la aproximativ trei milioane de lei.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, care a explicat că decizia a fost posibilă în urma unui act normativ adoptat de Guvern la finalul lunii februarie.

„Așa cum atunci când Guvernul a majorat taxele am ieșit public și am spus acest lucru, este corect ca acum, când prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a dat posibilitatea să micșorăm taxele și a redus anumite taxe prin lege, să spunem lucrurilor pe nume”, a declarat Mario De Mezzo pentru Agerpres.

Primarul a subliniat că unele reduceri de taxe anunțate de alte administrații locale sunt, de fapt, prevăzute direct în legislație și nu depind de decizia primarilor.

„Am văzut tot felul de primari care își asumă meritul pentru faptul că au redus anumite taxe pentru persoane cu dizabilități sau pentru clădiri mai vechi de 50 sau 100 de ani. Aceste reduceri sunt stabilite prin lege și nu ne lasă nouă, primarilor, nicio posibilitate de interpretare”, a explicat edilul.

Potrivit acestuia, Guvernul a lăsat însă autorităților locale o marjă de decizie în privința cotelor adiționale aplicate impozitelor pe autoturisme, iar municipalitatea din Slatina a decis să elimine complet aceste cote.

Impact de circa 3 milioane de lei asupra bugetului local

Eliminarea cotelor adiționale va însemna o diminuare a veniturilor la bugetul local cu aproximativ trei milioane de lei, potrivit estimărilor primarului.

„Va fi o pierdere pentru municipiul Slatina de aproximativ 3 milioane de lei, însă vom încerca să vedem dacă putem compensa această pierdere prin atragerea de fonduri guvernamentale sau fonduri europene”, a precizat edilul.

Acesta a adăugat că reducerea taxelor este o măsură necesară pentru comunitate: „Cred că liniștea oamenilor, faptul că pe autoturisme au zero cote adiționale, este mai importantă pentru sănătatea comunității pe care o gestionez ca primar decât acești aproximativ 600.000 de euro care ar fi ajuns la bugetul local”.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja impozitul

În cazul contribuabililor care au plătit deja impozitul pe mijloacele de transport la nivelul stabilit de la 1 ianuarie, sumele achitate în plus vor fi regularizate.

Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Local Slatina, sumele plătite peste noul nivel al impozitului vor fi fie compensate cu obligațiile fiscale restante sau viitoare, fie restituite contribuabililor, conform legislației în vigoare.

„Impozitele și taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabilii care intră sub incidența prezentei hotărâri se regularizează, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți”, se arată în documentul adoptat de consilierii locali.

O propunere privind eliminarea cotelor adiționale la impozitul pentru mijloacele de transport a fost înaintată și de grupul PSD din Consiliul Local. Aceasta nu a putut fi supusă la vot din motive tehnice și juridice și ar urma să fie discutată într-o ședință viitoare a Consiliului Local Slatina, programată pentru săptămâna viitoare.

