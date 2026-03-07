Live TV

Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară. Facem tot ce este posibil

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan spune că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate. El a anunţat şi suplimentarea echipelor de asistenţă consulară.

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenţie situaţia românilor surprinşi de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români. Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman”, a spus, sâmbătă seară, Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit premierului, continuă colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetăţeni, relateză News.ro.

„Zborurile de evacuare susţinute din bugetul public şi din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm şi pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetăţenii să poată reveni în ţară”, a continuat Bolojan.

El a explicat că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea, începând de săptămâna viitoare, a numărului de zboruri comerciale zilnice către Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate.

În acelaşi timp, sunt introduse în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turişti români prin intermediul agenţiilor de turism.

„Echipele de asistenţă consulară au fost suplimentate. Mulţumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor şi tuturor celor implicaţi în sprijinirea şi repatrierea românilor. Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând şi în condiţii sigure”, a precizat premierul.

