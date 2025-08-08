Live TV

Ilie Bolojan a scos casa de protocol a lui Traian Băsescu de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern

Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Hotărârea prin care Guvernul urma să-i atribuie lui Traian Băsescu o nouă casă de protocol a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței de către premierul Ilie Bolojan, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Proiectul prevedea alocarea unei locuințe în zona de nord a Capitalei pentru fostul președinte, după ce acesta a cerut să îi fie restabilite privilegiile retrase în urmă cu trei ani.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi figura un proiect prin care Executivul îi atribuia o nouă locuință de protocol fostului președinte Traian Băsescu.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că, în timpul ședinței, premierul Ilie Bolojan a retras proiectul. Fără explicații suplimentare, în momentul în care a ajuns să citească hotărârea, prim-ministrul a spus „se amână” și toată lumea a trecut mai departe.

Vila, aflată în nordul Capitalei - zona Dorobanți, urma să îi fie alocată fostului președinte după ce acesta a cerut înapoi privilegiile pe care instanța i le-a retras în urmă cu trei ani, când a fost declarat colaborator al fostei Securități. Asta după ce Curtea Constituțională a decis la începutul lunii iulie că măsura prin care i-au fost retrase beneficiile lui Traian Băsescu este neconstituțională. 

Foștii șefi de stat beneficiază de locuință de protocol, care să aibă cabinete de lucru, unde pot să își angajeze inclusiv consilier și secretar. De asemenea, beneficiază și de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exercițiu, dar și pază și o masină asigurate de Serviciul de Pază și Protecție (SPP). 

Vezi AICI cum arată vila pe care ar fi primit-o Traian Băsescu.

