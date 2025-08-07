SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul președinte a cerut înapoi privilegiile

Traian Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile de fost șef de stat și va primi din nou locuință de protocol, după cum au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Guvernul urmează să adopte o hotărâre în ședința de Guvern de mâine. Totodată, fostul președinte urmează să primească și indemnizație de la stat.

Traian Băsescu și-ar fi cerut înapoi privilegiile de fost președinte, asta după ce Curtea Constituțională a decis la începutul lunii iulie că măsura prin care i-au fost retrase beneficiile fostului șef de stat este neconstituțională.

Astfel, Guvernul urmează să aprobe în ședința de mâine, care va începe de la ora 11.00, o hotărâre prin care îi alocă din nou o locuință de stat. Imobilul trebuie să cuprindă un spaţiu cu destinaţia unui cabinet de lucru și poate să își angajeze un consilier și un secretar.

Pe lângă locuința de protocol, foștii președinți beneficiază și de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exercițiu, dar și pază și o masină asigurate de Serviciul de Pază și Protecție (SPP). Pe toate acestea, Traian Băsescu ar urma să le primească înapoi.

În anul 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă, motiv pentru care fostul președinte a fost decăzut din drepturi și i-au fost retrase toate beneficiile.