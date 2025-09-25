Nicușor Dan a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, la Digi24, dacă a făcut planurile pentru nuntă, iar președintele a răspuns că este o chestiune personală. Din puținele afirmații făcute de președinte pe subiect, a reieșit faptul că despre eveniment se va afla după ce va avea loc.

Întrebat la Digi24 dacă a făcut planurile de nuntă, Nicușor Dan a zâmbit și a spus că „asta este o chestiune personală”.

„Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal”, a răspuns fâstâcit președintele.

De asemenea, președintele României a răspuns afirmativ atunci când Cosmin Prelipceanu l-a întrebat dacă vom afla despre eveniment doar după ce s-a întâmplat.

„Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel”, a adăugat Nicușor Dan, referindu-se la relația sa cu Mirabela Grădinaru, partenera cu care are doi copii.

Editor : Liviu Cojan