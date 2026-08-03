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Exclusiv Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: „Este principalul vinovat, alături de PSD, pentru actuala criză politică”

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Ludovic Orban. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Din articol
Orban: Președintele are două variante pe masă „Nicușor Dan e unul dintre principalii vinovați pentru criză”

Fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat luni la Digi24 că varianta unui guvern tehnocrat „nu există” și susșine că șeful statului trebuie să desemneze cât mai rapid un premier dintre propunerile făcute de partide. Fostul prim-ministru al PNL l-a criticat dur pe președinte, despre care spune că este unul dintre principalii responsabili pentru actuala criză politică și guvernamentală.

 

Întrebat la Digi24 dacă România ar putea ajunge la un guvern tehnocrat, Ludovic Orban a respins această variantă.

„Eu, personal, am spus din capul locului că această soluție nu există. De fapt, denumirea în sine de guvern tehnocrat e o denumire nefericită. Au mai fost guverne... dar au fost guverne cu sprijin politic și întotdeauna a decontat politic partidul sau partidele care au sprijinit un guvern”, a declarat fostul premier.

Orban a invocat exemplul Cabinetului Cioloș, despre care spune că a fost decontat electoral de PNL.

„Să ne aducem aminte guvernul Cioloș și catastrofa electorală a PNL-ului după guvernul Cioloș (...) Pentru că a răspuns politic Iohannis și PNL pentru lipsa de performanță a guvernului tehnocrat”, a afirmat acesta.

Orban: Președintele are două variante pe masă

În opinia sa, președintele are deja două variante pe masă și trebuie să ia o decizie.

„Nicușor Dan are două propuneri pe masă: Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, și Sorin Grindeanu, propus de PSD. El trebuie să desemneze imediat, după ce a primit aceste propuneri, să facă o desemnare. Ori președintele nu-și exercită atribuțiile. Nimeni altcineva în afară de președintele României nu poate să desemneze premierul”, a spus Orban.

Întrebat de ce șeful statului ar accepta scenariul unui guvern tehnocrat, fostul său consilier a afirmat că nu mai are nicio legătură cu Nicușor Dan.

„Eu nu mai am nicio legătură cu președintele Dan din noiembrie. Tot ce a făcut Nicușor Dan după ce m-a eliberat din funcție mi-a demonstrat că n-aveam ce să caut în echipa lui Nicușor Dan”, a declarat Orban.

El a susținut că președintele acționează contrar așteptărilor celor care l-au votat.

„Pare că Nicușor Dan, de când e președinte, nu mai are nicio legătură cu Nicușor Dan din perioada anterioară, de când era ONG-ist sau de când era primar general al Capitalei. Mi se pare că tot ce face Nicușor Dan parcă este împotriva a ceea ce se așteptau oamenii care au avut încredere în el”, a afirmat fostul premier.

„Nicușor Dan e unul dintre principalii vinovați pentru criză”

Ludovic Orban a susținut că președintele poartă o parte importantă din responsabilitatea pentru actuala criză politică.

„Principalul vinovat, alături de PSD, pentru declanșarea acestei crize politice și guvernamentale și pentru prelungirea și adâncirea acestei crize politice și guvernamentale este Nicușor Dan”, a declarat fostul premier.

În opinia sa, PSD nu ar fi depus moțiunea de cenzură fără acceptul sau sprijinul tacit al șefului statului.

„PSD nu ar fi depus moțiune de cenzură dacă nu ar fi avut un acord sau un acord tacit (...) pentru că Nicușor Dan a arătat că el a acționat exact pe temele pe care și le-a dorit PSD”, a susținut Ludovic Orban.

Editor : Ana Petrescu

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