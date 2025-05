Cât a plătit Sorin Grindeanu pentru zborul cu avionul privat închiriat de Nordis. „N-am încălcat legea o secundă”

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu susţine că nu a fost audiat până acum în dosarul Nordis, deschis de procurori în toamna anului trecut. Ministrul Transporturilor susţine că are chitanţe care dovedesc că şi-a plătit singur cota-parte pentru zborurile cu avioanele private închiriate de firma Nordis şi le va pune la dispoziţia „celor care, eventual, sunt interesaţi să le vadă”. Întrebat dacă a plătit în jur de 2.000 de euro pentru locurile în avionul privat, Sorin Grindeanu a răspuns: „Cam aşa, cam aşa”.

Publicaţiile G4Media şi Recorder au dezvăluit că liderii PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis au călătorit în mai multe rânduri cu avioane private închiriate de firma Nordis. În unele zboruri, liderii politici erau însoţiţi chiar de principalul acţionar al Nordis Vladimir Ciorbă şi de soţia acestuia, Laura Vicol - fost deputat PSD. Cei doi au fost arestaţi preventiv la începutul anchetei, apoi eliberaţi.

„N-am încălcat legea o secundă. Sunt disponibil, dacă se vor cere clarificări, le voi pune la dispoziţie. N-am un centimetru, aşa cum am spus, călcat pe lângă lege. Toate lucrurile s-au făcut de către mine cât se poate de legal. Dacă voi fi solicitat să dau...”, a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă a fost audiat sau contactat de un procuror cu privire la acest caz, oficialul din Guvernu a răspuns: „Nu”.

„Am spus acest lucru, că am facturi. Le voi pune la dispoziţia celor care, eventual, sunt interesaţi să le vadă. N-am niciun fel de abordare care să fugă de anumite lucruri pe care le-am făcut şi n-am de ce să-mi fie ruşine.

Eu am mers în aceste deplasări pe banii mei personali. N-am de ce să mă ascund. Am mers împreună cu fiul meu şi, repet, dacă voi fi solicitat, n-am niciun fel de problemă să le fac publice sau să le pun la dispoziţie, neavând nicio secundă sau neîncălcând legea, nici măcar...

A prezentat şi Marcel Ciolacu cu acele facturi”, susține Grindeanu.

Întrebat dacă a plătit în jurul a 2.000 de euro, politicianul a răspuns: „Da, cam aşa, cam aşa”.

„Să ştiţi că depinde. Din ce am înţeles, nu sunt neapărat un specialist, dar poate să închirieze cineva un avion şi să subînchirieze locurile. Adică sunt diverse abordări”, mai precizează el.

Sorin Grindeanu spune că nu a mai discutat cu Laura Vicol.

„Eu am cunoscut-o în Parlament, în 2021. Nu o cunoşteam dinainte. În septembrie, când am văzut - nu eu, ci şi ceilalţi colegi ai mei - că există anumite semne de întrebare, de atunci nu am mai discutat. Și-a dat demisia, dacă mi-aduc aminte”, precizează liderul social-democrat care infirmă că ar fi fost forțată să iasă din partid.

„N-am avut aşa…Sau de altcineva. Ştiu că şi-a dat demisia. Eu cred că a avut o abordare corectă extrăgându-se din PSD. E un proces pe rol, aşa cum ziceţi şi dumneavoastră.

E o anchetă. Haideţi să vedem ce se va întâmpla, fiindcă nu vreau să dau neapărat verdicte, cred că e bine să le dea, totuşi, instanţa”, mai afirmă Grindeanu.

