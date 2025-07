Vicepremierul Dragoş Anastasiu a reiterat faptul că, personal, nu a făcut niciun denunţ, având doar calitatea de martor în dosarul DNA privind mita dată de una dintre firmele sale unui inspector ANAF, care a şi fost condamnat. El a adăugat că a ştiut într-o primă fază despre această situaţie, dar că o perioadă de timp nu a avut date suficiente, iar atunci când le-a avut a făcut pasul spre a spune adevărul.

„Cu privire la calitatea mea, s-a născut o dispută care din punctul meu de vedere este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunţător, dacă am fost martor-denunţător. Eu vă spun ce ştiu eu, interpretări juridice nu pot şi nici nu vreau să fac, e treaba altora. Nu eu am semnat un denunţ, eu sunt, am fost martor şi aşa se vede în tot rechizitoriul şi în tot ce găsiţi despre acest dosar. Eu nu am minţit când am spus că am fost martor”, a declarat Dragoş Anastasiu, duminică, într-o conferinţă de presă.