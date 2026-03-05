Live TV

Video Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare

Data publicării:
N23 DECLARATII NICUSOR IN POLONIA VO 050326_03439
Președintele Nicușor Dan, conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia, că nu poate spune în acest moment dacă bugetul statului permite alocarea unor sume suplimentare pentru pensionari sau pentru alte categorii vulnerabile, în contextul dezbaterilor politice privind propunerile PSD. Întrebat și despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare dacă cerințele privind bugetul nu vor fi acceptate, șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă complicată, marcată de războiul de la graniță, iar deciziile politice trebuie luate ținând cont de acest context.

Aflat la Ambasada României din Varșovia, în Polonia, Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, fiind întrebat despre propunerea PSD privind acordarea unor sume pentru pensionari și despre sprijinul pentru categoriile vulnerabile, precum mamele sau copiii aflați în dificultate.

Președintele a spus că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat anterior cu el despre aceste teme, însă a subliniat că, în prezent, nu poate evalua exact dacă bugetul permite astfel de cheltuieli.

Bineînțeles, ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile menționate. Dl Nazare a fost la mine, dar, spre deosebire de luna iunie a anului trecut, în care cunoșteam fiecare virgulă din bugetul național, pentru că am încercat să înțeleg, acum nu pot să cunosc decât cifrele mari și nu pot să răspund dacă este sau nu spațiu pentru diferite tipuri de cheltuieli. E o dezbatere legitimă, ea putea să aibă loc acum trei luni, e adevărat. Sunt partide care au publicul care doresc altceva fiecare, acum această dezbatere se va închide cum se va închide”, a declarat președintele.

Întrebat dacă neîndeplinirea unor cerințe legate de buget ar putea determina partidele să iasă de la guvernare, Nicușor Dan a spus că, în mod normal, bugetul este un criteriu politic important, dar a subliniat că situația actuală este diferită, în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

În condiții normale, în pace, într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul e foarte important. Dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, este un motiv. Dar nu suntem acolo. Suntem într-un context dificil, cu un război la graniță”, a spus Nicușor Dan.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla diicot de la intrarea in sediu
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României
Președintele României, Nicușor Dan
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări președintele
ID335931_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: Am vorbit cu președintele polonez despre achiziții militare comune, programul SAFE și un hub de securitate la Marea Neagră
Recomandările redacţiei
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor...
Peter Szijjarto
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe...
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul...
Ultimele știri
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv
Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii