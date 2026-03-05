Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia, că nu poate spune în acest moment dacă bugetul statului permite alocarea unor sume suplimentare pentru pensionari sau pentru alte categorii vulnerabile, în contextul dezbaterilor politice privind propunerile PSD. Întrebat și despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare dacă cerințele privind bugetul nu vor fi acceptate, șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă complicată, marcată de războiul de la graniță, iar deciziile politice trebuie luate ținând cont de acest context.

Aflat la Ambasada României din Varșovia, în Polonia, Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, fiind întrebat despre propunerea PSD privind acordarea unor sume pentru pensionari și despre sprijinul pentru categoriile vulnerabile, precum mamele sau copiii aflați în dificultate.

Președintele a spus că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat anterior cu el despre aceste teme, însă a subliniat că, în prezent, nu poate evalua exact dacă bugetul permite astfel de cheltuieli.

„Bineînțeles, ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile menționate. Dl Nazare a fost la mine, dar, spre deosebire de luna iunie a anului trecut, în care cunoșteam fiecare virgulă din bugetul național, pentru că am încercat să înțeleg, acum nu pot să cunosc decât cifrele mari și nu pot să răspund dacă este sau nu spațiu pentru diferite tipuri de cheltuieli. E o dezbatere legitimă, ea putea să aibă loc acum trei luni, e adevărat. Sunt partide care au publicul care doresc altceva fiecare, acum această dezbatere se va închide cum se va închide”, a declarat președintele.

Întrebat dacă neîndeplinirea unor cerințe legate de buget ar putea determina partidele să iasă de la guvernare, Nicușor Dan a spus că, în mod normal, bugetul este un criteriu politic important, dar a subliniat că situația actuală este diferită, în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

„În condiții normale, în pace, într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul e foarte important. Dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, este un motiv. Dar nu suntem acolo. Suntem într-un context dificil, cu un război la graniță”, a spus Nicușor Dan.

