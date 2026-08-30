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Exclusiv Radu Miruță îi cere lui Nicușor Dan mai multă fermitate: „Să se pună degetul pe cei vinovați”. Cum vede relația cu președintele

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și președintele României, Nicușor Dan.
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Radu Miruță susține că nu este dezamăgit de Nicușor Dan, dar că își dorește ca președintele României să indice mai clar responsabilii pentru problemele din țară. Ministrul interimar al Apărării a declarat duminică seara, într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24, că nu poate exista o vină colectivă în acest caz, iar cei care greșesc ar trebui să răspundă.

Întrebat dacă este dezamăgit de Nicușor Dan, Radu Miruță a respins această caracterizare. „Nu. Este președintele României. Eu nu pot fi dezamăgit, ca ministru al Apărării, de președintele României”, a declarat Miruță, în exclusivitate la Digi24.

Întrebat însă dacă este dezamăgit în calitate de cetățean, lider politic și susținător al lui Nicușor Dan, ministrul a spus că și-ar dori mai multă fermitate în identificarea celor responsabili.

„Pot să spun doar că mi-aș dori să se pună mai concret degetul pe cei care sunt vinovați. Țara asta merge cum merge pentru că niște oameni greșesc. Nu se poate ca vina să fie colectivă. Trebuie ca niște oameni să mai plătească atunci când greșesc”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că președintele se confruntă cu o configurație parlamentară complicată și că nu poate obține o majoritate doar cu USR și PNL.

„Domnul președinte are într-adevăr un Parlament compus, foarte complicat. Domnul președinte doar cu USR și cu PNL nu poate să obțină o majoritate”, a spus Miruță.

El a subliniat că Nicușor Dan trebuie să acționeze în calitate de președinte al tuturor, nu de lider al unui partid.

Întrebat dacă ar fi așteptat ca președintele să îi reproșeze PSD-ului anumite lucruri, Radu Miruță a răspuns că aceeași exigență ar trebui aplicată tuturor partidelor.

„Și PSD-ului când greșește, și USR-ului când greșește, și PNL-ului când greșește”, a concluzionat ministrul.

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Editor : C.A.

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