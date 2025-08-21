Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane de euro de la bugetul de stat pentru Klaus Iohannis

Guvernul a decis, în ședința de joi, ce se va întâmpla cu „Palatul Împăratului”, vila de protocol din Bd. Aviatorilor 86, care se renova cu milioane de euro de la bugetul de stat și care i-ar fi revenit lui Klaus Iohannis. Purtătoarea de cuvânt a Executivului a anunțat că locuința va fi dată spre închiriere.

„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

A fost actualizată valoarea de inventar la aproximativ 14,5 milioane de lei.

Jurnaliștii Recorder au atras atenția, în februarie 2024, că RAAPPS renovează în secret vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, care a fost sediu al Partidului Național Liberal, cu aproximativ 7 milioane de euro și că imobilul i-ar fi revenit lui Klaus Iohannis la încheierea mandatului de președinte.

Abia după 8 luni după publicarea anchetei, premierul Marcel Ciolacu a cerut desecretizarea întregului proces. Astfel, din document reieșea faptul că destinația vilei era era de „reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”. Având în vedere că foștii președinți aveau deja alocate locuințe, singurul care s-ar fi încadrat era Klaus Iohannis.

De asemenea, RAAPPS a transmis în același document că a decontat, până la momentul respectiv, aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

