Ilie Bolojan, despre scenariul alegerilor anticipate: PNL nu va bloca o astfel de ipoteză

Ilie Bolojan a declarat că liberalii nu vor bloca alegerile anticipate, fiind o ipoteză constituțională, în cazul în care două Guverne pică la vot în Parlament. Totuși, președintele PNL a adăugat că astfel de alegeri sunt o variantă puțin probabilă.

„Alegerile anticipate sunt o ipoteză constituțională, în condițiile în care două guverne nu reușesc să treacă de votul Parlamentului, președintele României poate declanța alegeri anticipate”, a afirmat Bolojan, joi seară la Euronews România.

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El a adăugat că Legislativul ar fi reconfigurat după alegeri anticipate.

„Aceste alegeri sunt o măsură în care, dacă nu se găsește o măsură de funcționare, pe fondul unui Parlament pulverizat și anumitor blocaje, apare perspectiva că, în urma unor astfel de alegeri, s-ar schimba configurația Parlamentului într-o măsură în care lucrurile ar putea fi reașezate. Dacă e să fac o apreciere personală, PNL nu va bloca o astfel de ipoteză, dar e puțin probabil să ajungem acolo”, a completat liderul liberal.

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Editor : Ana Petrescu