Cîțu spune că PNRR ar putea fi prezentat în Parlament. „E un program de care beneficiază toți românii”

Premierul Florin Cîțu nu excude prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență în Parlament. Cîțu a spus, la Digi24, că România nu va avea o problemă să acceseze fondurile din PNRR, cât timp va reuși să reducă deficitul bugetar sub 3% în 2024.

„Comisia Europeană spune că este problema Guvernului. Până la urmă, este un program construit de guvern, care are în spate o coaliție, dar este un program de care beneficiază toți românii și trebuie să aibă o prezentare amplă. Programul este asumat deja. PNRR este asumat de guvern, am mers la Comisia Europeană, discutăm, îl prezentăm, va fi înaintat de guvern, dar pentru că este un program de care vor beneficia toți românii, este probabil să avem o prezentare și în Parlamentul României. Nu exclud”, a spus Cîțu.

Întrebat despre creșterea deficitului bugetar, în condițiile în care 16 miliarde de euro din PNRR vin sub formă de împrumuturi, Cîțu a spus că „nu e o problemă”.

„În primul rând este vorba despre cum prezinţi sau cum vei vedea că evoluează economia în perioada următoare. România are nevoie de investiţii, România va investi în perioada următoare. PNRR este doar o sursă de finanţare pentru proiectele pe care noi ni le-am asumat în programul de guvernare. Aici cred că apare o confuzie pentru foarte mulţi care sunt nespecialişti, noi ne împrumutam oricum pentru investiţii. Acum, că am şansa să mă împrumut de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană, care se împrumută mai ieftin, voi lua această şansă. Dacă nu, bineînţeles că mă duc în piaţă”, a spus Cîţu.

„Este vorba despre a convinge Comisia Europeană că vom rămâne în strategia fiscal-bugetară pe care eu mi-am asumat-o la începutul anului, adică vom reduce deficitul bugetar sub 3% în 2024. Rolul meu este acela de a convinge şi am reuşit să conving Comisia Europeană, că indiferent cum vom lua, vom finanţa aceste proiecte, eu mă ţin de reformele promise şi vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%.

Diferenţa în România faţă de alte ţări este că acum este în procedura de deficit excesiv, ceea ce înseamnă că noi trebuie să arătăm cum vom reduce acest deficit în perioada următoare, dar de anul următor să ştiţi că majoritatea ţărilor vor avea această condiţie, pentru că în toată Europa deficitul este mai mare de 3%”, a adăugat el.

