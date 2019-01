Consilierul PSD Vrancea care a demisionat după ce a distribuit o poză falsă cu Iohannis în uniformă de ofiţer nazist: A fost un gest prostesc

Consilierul judeţean din Vrancea care a postat pe Facebook o fotografie trucată în care preşedintele Klaus Iohannis apare în uniformă de ofiţer nazist susţine că nu ştia că distribuirea zvasticii şi a însemnelor naziste constituie infracţiune. „A fost un gest prostesc şi-i cer scuze public preşedintelui Klaus Iohannis”, a declarat, luni, politicianul, potrivit News.ro.

Constantin Guguianu, care şi-a dat demisia din funcţia de consilier judeţean şi din toate funcţiile deţinute în PSD Vrancea după ce a postat pe internet o fotografie trucată cu şeful statului, a declarat, luni, că este extrem de şocat de tot ce a urmat după gestul său.

Fostul consilier spune că se afla într-un grup când a primit această postare pe Facebook şi, fără să se gândească asupra consecinţelor, a redistribuit fotografia cu Klaus Iohannis în uniformă de ofiţer nazist.

„Nu ştiu cum s-a întâmplat, cum a venit peste mine acest tăvălug. Sunt sute de postări, de redistribuiri, însă niciuna nu a atras asemenea reacţii ca în cazul meu. Probabil pentru că eram membru PSD şi consilier judeţean în CJ Vrancea, asta poate a dus la această revoltă, mi-au trimis tot felul de mesaje oamenii. Am avut o discuţie cu preşedintele PSD Marian Oprişan şi am solicitat să-mi dau demisia. Mi am recunoscut greşeala, e o greşeală prostească. Îi cer scuze preşedintelui Klaus Iohannis, am greşit faţă de domnia sa, faţă de colegii mei din partid, faţă de etnicii germani care mi-au trimis mesaje. Sunt extrem de bulversat, iar o vreme o să mă retrag”, a declarat Constantin Guguianu.

Constantin Guguianu era consilier judeţean şi membru PSD Vrancea din anul 2004, fiind totodată liderul grupului de consilieri PSD.

