Klaus Iohannis, împreună cu soţia la slujba de Florii, la Sibiu. Mesajul transmis de fostul preşedinte

Fostul preşedinte Klaus Iohannis, care sărbătoreşte duminică Floriile, a participat la slujbă la biserica din centrul municipiului Sibiu. El a fost însoţit de Carmen Iohannis, iar la ieşirea din biserică fostul preşedinte a stat de vorbă cu câteva persoane din centrul oraşului şi a fost de acord să se fotografieze cu ele.

El a participat, împreună cu soţia sa la slujba care a avut loc la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu, aceeaşi pe care a frecventat-o şi când era primar, dar şi ulterior când a fost preşedinte şi a petrecut sărbătorie la Sibiu.

Soţii Iohannis au intrat în biserică pe uşa laterală, iar la ieşire fostul preşedinte, fără a fi însoţit de Carmen, a schimbat câteva cuvinte cu câteva persoane care se aflau în centrul oraşului.

Iohannis a fost de acord să se fotografieze cu acestea în drum către maşina care îl aştepta în apropiere.

De asemenea, el a transmis un foarte scurt mesaj de sărbători: „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite şi multă sănătate”.

Soţii Iohannis vor sărbători duminica viitoare Paştele.

Editor : Sebastian Eduard