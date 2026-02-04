Nereguli identificate în cheltuielile la vila care ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis. Ce arată Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a identificat nereguli la vila din Bulevardul Aviatorilor 86 din Capitală, despre care se zvonea că ar fi urmat să intre în posesia fostului președinte Klaus Iohannis după terminarea mandatului. În urma unui audit intern, instituția a descoperit probleme privind cheltuielile cu renovarea.

Raportul Curții de Conturi arată probleme în ceea ce privește gestionarea banilor publici pentru o vilă de protocol din Bulevardul Aviatorilor 86 din București, imobil deținut de RAAPPS care are mai bine de 1.000 de mp.

În urma auditului intern realizat de Curtea de Conturi s-au descoperit probleme în ceea ce privește gestionarea fondurilor publice dar și riscul ca aceste cheltuieli să fie dublate, din cauza deficienței de gestionare a banilor și a felului în care aceștia au fost cheltuiți.

Cheltuielile însumează 6,5 milioane de euro pentru vila care ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după terminarea mandatului, conform unei investigații Recorder. În 2024, documente desecretizate de Guvernul Ciolacu au arătat că pentru renovările vilei de pe Aviatorilor au fost cheltuiți atunci deja peste 3 milioane de euro.

Curtea de Conturi cere ca RAAPPS să aibă reguli clare în urma cărora să reiasă modul în care au fost cheltuite aceste sume.

