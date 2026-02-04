Live TV

Nereguli identificate în cheltuielile la vila care ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis. Ce arată Curtea de Conturi

Data actualizării: Data publicării:
vila aviatorilor
Foto: Inquam Photos/George Călin

Curtea de Conturi a identificat nereguli la vila din Bulevardul Aviatorilor 86 din Capitală, despre care se zvonea că ar fi urmat să intre în posesia fostului președinte Klaus Iohannis după terminarea mandatului. În urma unui audit intern, instituția a descoperit probleme privind cheltuielile cu renovarea.

Raportul Curții de Conturi arată probleme în ceea ce privește gestionarea banilor publici pentru o vilă de protocol din Bulevardul Aviatorilor 86 din București, imobil deținut de RAAPPS care are mai bine de 1.000 de mp. 

În urma auditului intern realizat de Curtea de Conturi s-au descoperit probleme în ceea ce privește gestionarea fondurilor publice dar și riscul ca aceste cheltuieli să fie dublate, din cauza deficienței de gestionare a banilor și a felului în care aceștia au fost cheltuiți. 

Cheltuielile însumează 6,5 milioane de euro pentru vila care ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după terminarea mandatului, conform unei investigații Recorder. În 2024, documente desecretizate de Guvernul Ciolacu au arătat că pentru renovările vilei de pe Aviatorilor au fost cheltuiți atunci deja peste 3 milioane de euro. 

Curtea de Conturi cere ca RAAPPS să aibă reguli clare în urma cărora să reiasă modul în care au fost cheltuite aceste sume. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
4
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Klaus Iohannis și soția sa, Carmen.
Klaus Iohannis scapă de sechestrul asupra bunurilor familiei. Cererea ANAF în cazul datoriilor la stat a fost respinsă
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să „inunde” Parchetul General cu plângeri penale pentru anularea alegerilor
klaus iohannis face declaratii
ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului
radu miruta
Miruță propune dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism”
klaus iohannis face declaratii
Hurezeanu critică strategia lui Iohannis pentru șefia NATO: „A fost greșită tactica de a apela la ambasade”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la...
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea...
maşini Dacia produse la uzina Mioveni pe trailer
Val de concedieri voluntare la Dacia: unu din 10 angajați Dacia vor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului...
Ultimele știri
Jalonul din PNRR privind pensiile magistraților, neîndeplinit. Bolojan: Voi informa CCR. Probabilitatea să pierdem banii e foarte mare
Pachetul privind reforma administrației va fi adoptat săptămâna viitoare, anunță Bolojan. Metoda recomandată de Ministerul Justiției
Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”