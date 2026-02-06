Live TV

Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, când era primar la Sibiu, a fost scoasă la licitație. Care e prețul de pornire

interior audi a6
Mașina condusă de fostul primar Klaus Iohannis este într-o stare bună. Sursă foto: Artmark

O mașină de protocol care a fost folosită de fostul președinte Klaus Iohannis când era primar este scoasă la vânzare de Primăria Sibiu prin intermediul unei case de licitații.

Mașina - un Audi A6 3.2 FSI - este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu, în baza unei hotârări de Consiliu Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol, prin intermediul Casei de Licitații A10 by Artmark, potrivit unui comunicat de presă.

Autoturismul condus de fostul primar Klaus Iohannis a fost utilizat rar, are un kilometraj de 120.000 km și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005, potrivit comunicatului citat.

Starea tehnică a mașinii este bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent.

Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

Prețul de de pornire este de 1.000 de euro.

Licitația are loc pe 24 februarie, de la ora 18.00, și se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, cât și online, pe Platforma Artmark Live.

