Live TV

Consultări la Palatul Victoria pe legea drepturilor de autor. Artiștii resping licențierea individuală propusă de Ministerul Culturii

Data publicării:
bolojan artistii guvern
Consultări între reprezentanții Guvernului și cei ai asociațiilor care promovează drepturile artiștilor. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni consultări cu artiștii din România pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european, cât și pentru simplificarea și îmbunătățirea mecanismului implementat în prezent, transmite Guvernul.

Discuțiile au fost axate asupra modificărilor propuse de Ministerul Culturii cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale, reconfigurarea mecanismului de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental, precum și reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Aceste prevederi sunt incluse în proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii. Proiectul de act normativ preia în legislația națională normele europene și a fost finalizat în urma dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, mai arată comunicatul de presă al Executivului.

Prin proiectul de ordonanță de urgență, Ministerul Culturii a propus înlocuirea licenței colective extinse aplicată în prezent pentru muzica ambientală, concerte și spectacole cu licențierea individuală, pentru ca fiecare autor să poată decide cu privire a difuzarea operelor sale.

Ministrul Culturii, András István Demeter, a subliniat că în industria muzicală europeană, licențierea individuală este o practică obișnuită, iar autorii trebuie să poată alege în mod liber între gestiunea individuală (direct sau prin impresari), organismele de gestiune colectivă (OGC) și entitățile de gestiune independentă (EGI).

Reprezentanții asociațiilor artistice nu au fost de acord cu această propunere, argumentând că o astfel de modificare ar favoriza neplata drepturilor de autor de către anumite sectoare economice și ar crește birocrația, efecte care vor fi resimțite de artiști.

Legat de acest subiect, reprezentanții Guvernului și cei ai artiștilor au discutat și agreat soluția de a fi instituită o metodologie unică și desemnat un singur organism comun de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental. Principiile acestei metodologii și criteriile desemnării acestui unic organism vor fi stabilite prin dialog, mai arată sursa citată.

Având în vedere punctele de vedere contradictorii, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor.

Proiectul de act normativ va reveni la Guvern, pentru analiză și aprobare, într-o formă ce va fi agreată atât cu partenerii europeni, cât și cu sectorul căruia i se adresează aceste reglementări și care ar trebui să fie principalul beneficiar al legislației.

La consultările de luni, de la Palatul Victoria, au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, și ministrul Culturii, András István Demeter.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
Digi Sport
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat periculos cum vă raportați la apărarea ţării
Simion Parlament
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă ţină PSD-ul la guvernare încă șase luni, daţi-vă demisia
ilie bolojan parlament
Bolojan: „România nu e de vânzare” se numeşte moţiunea împotriva unui guvern care a crescut redevenţele la petrolul extras de OMV
2025-12-15-6132
A cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost respinsă de Parlament
andrej babis sustine un discurs
Populiștii mai au un Guvern în Uniunea Europeană. Executivul Andrej Babis a fost învestit în Cehia
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Senatul a început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrei...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Secţia pentru judecători din CSM organizează consultări după...
Horațiu Potra.
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel...
Adrian Țuțuianu.
Adrian Ţuţuianu a preluat mandatul de şef al AEP pentru 8 ani. Care...
Ultimele știri
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”
JPMorgan își extinde în Europa creditele garantate cu maşini de lux
Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență din cauza datoriilor. Ministerul Energiei: „Căldura nu se oprește”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR poate decide că...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce înseamnă E10 la centrală. Eroarea semnalată de mulţi români în ultima perioadă
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai avut salariu între 2.000 și 5.000 lei? Cu ce procent din leafă rămâi la pensie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere