Crin Antonescu: Problema cu Victor Ponta nu este că e trădător, ci că e travestit

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat, luni seară, că cel mai mare trădător a fost Victor Ponta, precizând că problema acestuia nu este e că e trădător, ci că este travestit. El a adăugat că fostul preşedinte Traian Băsescu a fost un mare impostor în chestiunea dreptei şi în chestiunea statului de drept.

Crin Antonescu a fost întrebat, luni, la Antena 3, care este cel mai mare duşman politic, cel mai apropiat om politic şi cel mai mare trădător.

„Trădătorul nu e mare, dar e trădător. Victor Ponta. By the way, marea problemă cu Victor Ponta nu e că-i trădător, ci că-i travestit”, a afirmat Crin Antonescu, explicând că se referă doar la politică.

El a precizat că cei mai apropiaţi politicieni au fost de-a lungul timpului, Stelian Tănase, Dinu Patriciu, Eduard Hellvig, dar că în ultimii ani cel mai apropiat politician i-a fost Adina Vălean.

Antonescu a afirmat cine au fost adversarii săi politici, relatează News.ro.

„Pentru mine au fost adversari Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Traian Băsescu are în sufletul meu politic un loc special pentru că, spre deosebire de ceilalţi doi, a fost un mare impostor. Impostor în două chestiuni. Chestiunea dreptei - şi asta evident că pentru mine însemna mai mult, adică duşmănie, nu îi putem spune, dar rivalitate, conflict politic şi chestiunea statului de drept”, a declarat Crin Antonescu.

