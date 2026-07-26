Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan își va duce mandatul până la capăt și respinge scenariul unei suspendări, apreciind că un eventual referendum de demitere nu ar trece. În același timp, fostul șef al statului a declarat duminică seara, în direct la Digi24, că actualul președinte nu este depășit de situație, însă are un stil diferit de cel așteptat de români: „Are un popor cu care nu se potriveşte. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”. Băsescu a criticat și modul în care Nicușor Dan gestionează negocierile politice, acuzând existența unor „ambiguități constituționale”.

„Prostia cu suspendarea cred că este o exagerare”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu crede că președintele Nicușor Dan este depășit de situația politică actuală și s-a declarat convins că acesta își va duce mandatul până la capăt. Totodată, Băsescu a apreciat că scenariul suspendării șefului statului este exagerat și că un eventual referendum pentru demiterea acestuia nu ar avea șanse să fie validat de electorat.

„Iar prostia cu suspendarea cred că este o exagerare. Nu trece referendumul. Dacă se face suspendarea, urmează referendumul de demitere. Nu cred că trece demiterea”, a afirmat fostul șef al statului.

Întrebat dacă are impresia că Nicușor Dan este uneori depășit de situație, Băsescu a respins această idee și a pus diferențele pe seama stilului actualului președinte.

„Nu! Cred că are un stil care nu se potrivește cu noi, cu ceilalți. Are un popor cu care nu se potrivește. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”, a declarat Traian Băsescu.

Critici privind negocierile politice și relația cu AUR

Fostul președinte a criticat și modul în care Nicușor Dan gestionează negocierile pentru formarea unei majorități guvernamentale, afirmând că șeful statului are „ambiguități constituționale”.

Potrivit lui Băsescu, declarațiile președintelui privind refuzul de a accepta un guvern din care să facă parte AUR sunt în contradicție cu negocierile purtate de reprezentanții săi cu acest partid.

„Președintele vine și spune: «Nu voi valida un guvern în care este AUR». Ce vrei să spui? Că dacă Parlamentul votează Guvernul, tu refuzi semnarea decretelor? Mă îndoiesc”, a afirmat fostul lider de la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că aceeași atitudine este întâlnită și la PSD: „Spune că nu vrea un guvern cu AUR, dar trimite oameni să negocieze. PSD nici el nu vrea cu AUR, dar trimite oameni să negocieze”, a spus Băsescu.

În opinia sa, principala cauză a actualei crize politice a fost conflictul din interiorul coaliției de guvernare, susținând că liderul PSD, Sorin Grindeanu, „i-a vrut capul” premierului Ilie Bolojan. „Președintele n-a făcut nimic să împiedice declanșarea crizei”, a afirmat Băsescu.

Fostul șef al statului a adăugat că atât Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu au evaluat greșit reacția PNL în timpul negocierilor politice.

„Au avut evaluări greșite cu privire la reacția PNL, care, sincer să fiu, a fost una bună”, a concluzionat Traian Băsescu.

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Editor : C.A.