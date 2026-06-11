Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, a declarat joi seara, într-o intervenție telefonică la Digi24, că nu există un protocol formal cu PNL în ceea ce privește o decizie în legătură cu guvernul Tomac. Însă, „orice este PSD, sau seamănă a PSD, sau este surogat PSD într-un guvern, nu va avea votul nostru”, a afirmat Seidler. De asemenea, acesta a subliniat faptul că „în acest moment țara este guvernată”.

Întrebat ce va decide USR, vineri, cu privire la guvernul propus de Eugen Tomac, Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, a afirmat că decizia va fi „una de consecvență politică cu ceea ce am afirmat, pe baza deciziilor organismelor interne ale partidului. Zilele acestea s-au cam încheiat consultările în toate filialele, județele”.

„Nu există un protocol formal cu PNL, există o înțelegere de coordonare politică, nu suntem legați oblical nicidecum. Noi am spus de la bun început, de altfel, că fiind o problemă politică, soluția poate fi doar politică, și că orice este PSD, sau seamănă a PSD, sau este surogat de implant PSD-ist într-un eventual guvern nu va avea votul nostru, și știți foarte bine că sunt câțiva miniștri propuși care au un trecut legat de PSD, fără a fi, desigur, membri de partid”, a declarat Cristian Seidler.

„În acest moment țara este guvernată”

Întrebat ce șanse are guvernul Tomac să treacă de Parlament, Seidler a spus că e greu să facă o aritmetică, pentru că „nu tot timpul s-a întâmplat așa în politica românească”.

„În acest moment țara este guvernată. Am auzit că s-a dezbătut ipoteza unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR și cu minoritățile. Este exact situația actuală. Da, un guvern care nu poate emite o ordonanță de urgență, dar n-am discutat ani la rândul în România despre faptul că guvernul ar trebui să nu mai dea ordonanțe de urgență decât realmente, dacă sunt urgențe undeva. Iată, suntem în această situație. Sigur, cu un guvern interimar, nu e situația ideală, dar n-aș vrea să nu lăsăm impresia că țara este neguvernată și este o criză majoră. Ar trebui luate niște decizii și nu este cine să le ia. Vedeți, transparentizăm averile statului român, ale RA-APPS-ului, după 35 de ani, înlocuim oameni incompetenți care își dovedesc partipriul și incompetența. Așa se administrează o țară”, a adăugat purtătorul de cuvânt al USR.

„În politică, știți bine, aproape totul este posibil”

„Ilie Bolojan, a fost votat premier de acest Parlament și mai apoi a fost demis de același parlament. Așa că, dacă același Parlament, într-o altă majoritate se răzgândește, în politică, știți bine, aproape totul este posibil. Dacă se ajunge în situația unui guvern minoritar politic, încă nu suntem acolo, sunt prea multe ipoteze, și mie personal nu-mi place în politică să merg pe prea multi de «dacă»”.

Editor : Liviu Cojan