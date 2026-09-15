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Exclusiv Csoma Botond, înainte de consultările de la Cotroceni: UDMR are „o singură linie roșie” privind formarea noului Guvern

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Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: UDMR
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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond,  a declarat marți la Digi24, cu o zi înainte de consultările de la Cotroceni, că partidul său are „o singură linie roșie” în ce privește formarea unei majorități pentru noul Guvern. Acesta susține că UDMR nu se va alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un Guvern alături de PSD.

„Noi 100% nu vom vota un Guvern în condițiile în care ar trebui să ne aliem la vot cu partidele extremiste. Și aici mă refer și la SOS, și la cei deputați și senatori care sunt acum neafiliați, dar au făcut parte din aceste formațiuni politice. Și în acest caz eu cred că în acest moment nu există majoritate.(...) Noi avem o singură linie roșie: să nu trebuiască să ne aliem cu partidele extremiste”, a declarat Csoma Botond.

El a explicat de ce UDMR nu va mai face Guvern cu PSD.

„Credem că ar fi foarte problematic ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat, pentru că PSD a luat acea decizie de a dărâma coaliția care a guvernat România până în 5 mai, și Partidul Social Democrat a luat și decizia politică de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu partidul AUR, și credem că din acest punct de vedere ar fi extrem de dificil pentru noi, politic vorbind, să avem o guvernare acum împreună cu Partidul Social Democrat”, a spus el.

„Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat, în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste”, subliniază purtătorul de cuvânt al UDMR.

Întrebat despre scenariul anticipatelor, Botond a spus că și președintele Nicușor Dan „a aflat că în acest moment nu există o majoritate pentru învestirea unui Guvern”.

„Cred că și pe legislația actuală putem organiza alegeri anticipate. Aici sunt de acord cu domnul președintele Nicușor Dan și am spus-o de mai multe ori: nu credem că alegerile anticipate ar rezolvat problema de fond. Deci fragmentarea pe zona centristă ar persista în continuare, deci tot la o coaliție ar trebui să să ajungem. Dar trebuie să adaug că nici nouă, cei de la UDMR, nu ne este frică de alegerile anticipate. Dacă asta e soluția, mergem înapoi la alegător și vedem ce va fi, dar mi-e teamă că nu rezolvă problema de fond”, adaugă acesta.

Potrivit unor surse Digi24, Nicușor Dan ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier.

La finalul consultărilor de miercuri, acesta ar urma să anunțe premierul desemnat pentru formarea unui guvern, precizează sursele.

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Editor : C.L.B.

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