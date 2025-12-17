Live TV

Video Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
„Nu mă iau după înjurături sau strigături” Despre majorările de taxe și reducerea cheltuielilor „Și politicienii trebuie să participe la efortul public”

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, celor care îi critică deciziile politice, numindu-l „Ilie Sărăcie” în urma majorării taxelor. În replică, prim-ministrul a punctat că „este simplu să pui etichete și sloganuri sau să fugi după oameni să-i filmezi, dar mai greu să îți asumi răspunderea de a scoate țara dintr-o situație dificilă”, adăugând că „nu se ia după înjurături sau strigături”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu mă iau după înjurături sau strigături”

Întrebat ce le răspunde celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”, premierul a declarat: „Este simplu să pui etichete, e simplu să vii cu sloganuri pe online sau prin Parlament, să fugi după oameni să-i filmezi. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara dintr-o situație dificilă”.

Bolojan a adăugat că nu se ia „după înjurături sau strigături. (...) Când te critică un om serios, care a demonstrat că a făcut ceva dificil sau a construit ceva, te gândești dacă are dreptate și îți faci o analiză. Dar când ești înjurat de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau care au alte agende, îți vezi de treaba ta”.

Despre majorările de taxe și reducerea cheltuielilor

Referitor la această nemulțumirile din spațiul public legate de creșterea taxelor și lipsa reducerii cheltuielilor statului, Bolojan a spus că „deciziile din iulie, inclusiv majorarea de taxe, a fost necesar să fie adoptate imediat. Altfel, România ar fi intrat într-o suspendare a fondurilor europene la Consiliul Miniștrilor de Finanțe. Asta ar fi creat probleme majore țării. (...) Întotdeauna când vii cu măsuri care înseamnă reducere de cheltuieli, reducerea posturilor în administrație sau afectarea unei clientele politice, entuziasmul de a le pune în practică nu este atât de mare”.

Bolojan a adăugat că a încercat să urmărească acest echilibru în permanență.

 „Dacă România vrea să închidă anul viitor bine și să scurteze perioada de neajunsuri, nu poate face asta decât printr-o reducere de cheltuieli în sectorul public”.

„Și politicienii trebuie să participe la efortul public”

Premierul Ilie Bolojan spune că i se pare firesc ca și cei care conduc să participe la efortul pentru reducerea cheltuielilor.

Dacă toată lumea are pierderi, printr-o formă sau alta, prin inflație sau prin reducerea unor salarii în administrație, atunci și liderii trebuie să contribuie. (...) Nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară la parlamentari se reduce cu 10%. Nu se întâmplă nimic dacă bugetele alocate pentru partidele politice se reduc cu 10%. (...) Orice sumă economisită este foarte importantă, pentru că economia mare este o sumă de economii mici. Și, într-adevăr, este o problemă de a arăta oamenilor că și liderii sunt parte la acest efort”.

România trebuie să treacă prin această perioadă dificilă cu responsabilitate și echilibru între majorarea veniturilor la buget și reducerea cheltuielilor statului, a subliniat, în acest context, premierul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
victor negrescu
5
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani si o lupa
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit
ilie bolojan catalin predoiu pnl
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă va demisiona în cazul în care legea pensiilor speciale va fi respinsă de CCR
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan, despre votul PSD împotriva Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe când oamenii se porcăiesc între ei”
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu la Digi FM. Principalele declarații ale...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
daniel buda
Eurodeputatul PNL Daniel Buda, după amenințările PSD cu ieșirea de la...
Ultimele știri
Radu Miruță spune că a fost amendat de AMEPIP pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat: „Un maxim al ridicolului”
O pisică a fost „spălată” 10 minute. Felina a supraviețuit experienței neplăcute din cuva mașinii
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Ce trebuie să se întâmple pentru ca Rodica Stănoiu să fie înmormântată din nou. Fără acest act nu se poate...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...