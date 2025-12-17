Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, celor care îi critică deciziile politice, numindu-l „Ilie Sărăcie” în urma majorării taxelor. În replică, prim-ministrul a punctat că „este simplu să pui etichete și sloganuri sau să fugi după oameni să-i filmezi, dar mai greu să îți asumi răspunderea de a scoate țara dintr-o situație dificilă”, adăugând că „nu se ia după înjurături sau strigături”.

„Nu mă iau după înjurături sau strigături”

Întrebat ce le răspunde celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”, premierul a declarat: „Este simplu să pui etichete, e simplu să vii cu sloganuri pe online sau prin Parlament, să fugi după oameni să-i filmezi. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara dintr-o situație dificilă”.

Bolojan a adăugat că nu se ia „după înjurături sau strigături. (...) Când te critică un om serios, care a demonstrat că a făcut ceva dificil sau a construit ceva, te gândești dacă are dreptate și îți faci o analiză. Dar când ești înjurat de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau care au alte agende, îți vezi de treaba ta”.

Despre majorările de taxe și reducerea cheltuielilor

Referitor la această nemulțumirile din spațiul public legate de creșterea taxelor și lipsa reducerii cheltuielilor statului, Bolojan a spus că „deciziile din iulie, inclusiv majorarea de taxe, a fost necesar să fie adoptate imediat. Altfel, România ar fi intrat într-o suspendare a fondurilor europene la Consiliul Miniștrilor de Finanțe. Asta ar fi creat probleme majore țării. (...) Întotdeauna când vii cu măsuri care înseamnă reducere de cheltuieli, reducerea posturilor în administrație sau afectarea unei clientele politice, entuziasmul de a le pune în practică nu este atât de mare”.

Bolojan a adăugat că a încercat să urmărească acest echilibru în permanență.

„Dacă România vrea să închidă anul viitor bine și să scurteze perioada de neajunsuri, nu poate face asta decât printr-o reducere de cheltuieli în sectorul public”.

„Și politicienii trebuie să participe la efortul public”

Premierul Ilie Bolojan spune că i se pare firesc ca și cei care conduc să participe la efortul pentru reducerea cheltuielilor.

Dacă toată lumea are pierderi, printr-o formă sau alta, prin inflație sau prin reducerea unor salarii în administrație, atunci și liderii trebuie să contribuie. (...) Nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară la parlamentari se reduce cu 10%. Nu se întâmplă nimic dacă bugetele alocate pentru partidele politice se reduc cu 10%. (...) Orice sumă economisită este foarte importantă, pentru că economia mare este o sumă de economii mici. Și, într-adevăr, este o problemă de a arăta oamenilor că și liderii sunt parte la acest efort”.

România trebuie să treacă prin această perioadă dificilă cu responsabilitate și echilibru între majorarea veniturilor la buget și reducerea cheltuielilor statului, a subliniat, în acest context, premierul.

Editor : C.A.