Video Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă

Data publicării:
elicopter in zbor
Elicopter. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cei 166 de locuitori ai comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, nu au apă potabilă și nici canalizare. Totuși, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari, cumpărat din Austria împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin.

Situația a fost descoperită de jurnaliștii Context.ro, care l-au surprins pe primar chiar în timp ce făcea naveta cu elicopterul personal. Edilul a stat de vorbă cu jurnaliștii, mărturisindu-le că aparatul de zbor îi aparține.

Elicopterul este proprietate privată, iar primarul este pasionat de pilotaj, având și licență în acest sens. Totuși, pistele unde aterizează sunt unele ilegale, întrucât nu sunt autorizate.

Brebu Nou, care găzduiește 166 de locuitori, este una dintre cele mai mici localități din țara noastră, fără apă și canalizare. Primarul a mărturisit jurnaliștilor că folosește elicopterul atât pentru navetă, cât și pentru întâlniri cu proiectanți pentru diverse proiecte pe care le are pentru localitate.

Mai mult, primarul s-a apărat susținând că nu face nimic ilegal, nu afectează activitatea de la primărie atunci când folosește elicopterul. Aparatul de zbor a fost cumpărat împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin. Cei doi l-au achiziționat din Austria cu suma de 800.000 de dolari.

