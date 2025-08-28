Live TV

Daniel Băluță, mesaj către PNL în cursa pentru Capitală: „Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun"

Data publicării:
N12 BALUTA CANDIDAT COMUN DE LA PSD-SINC_00077
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și favoritul sondajelor în cursa pentru Primăria Capitalei, spune că își dorește un candidat comun al coaliției la aceste alegeri. Social-democratul le-a amintit liberalilor că au avut parte de sprijinul PSD la prezidențiale și subliniază că acum „este rândul lor să susțină un candidat comun”.

„Nu am spus în vreo clipă că voi candida. (...) Nu pot decide eu. Doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD înseamnă că se pot descurca și fără noi”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a criticat modul în care funcționează coaliția și a spus că susținerea trebuie să fie reciprocă între parteneri.

„Suntem în coaliție doar când ne convine, stabilim lucruri doar atunci când ne favorizează. Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii din PNL la alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale, cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”, a adăugat el.

